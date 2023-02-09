النجاح على الطريقة الحديثة.. ما هو أعظم مورد للشخص الناجح؟

يعتبر النجاح من الأحلام المشروعة لكل شخص على كوكب الأرض، حيث يمكن أن يؤدي تغيير طريقة تفكيرك إلى الوصول للنجاح وتحقيق الأهداف، فهل سبق لك أن نظرت إلى شخص ناجح وفكرت، كيف يفعلون ذلك؟ فمن السهل أن نفترض أن النجاح يجب أن يكون سمة يمتلكها بعض الأشخاص والبعض الآخر لا يمتلكها.

كيف يفكر الأشخاص الناجحون؟ بهذا العنوان تساءل الكاتب جون ماكسويل، خبير التنمية الذاتية وفن القيادة في العمل للبحث في كيفية تفكير القادة ورواد الأعمال الناجحين، حيث استطاع أن يثبت أن النجاح هو عقلية وليس سمة شخصية، وهو شيء يمكن لأي شخص أن يزرعه.

«المفكرون الجيدون ناجحون».. ما هو أعظم مورد للشخص الناجح؟

أوضح ماكسويل في كتابه "كيف يفكر الناجحون" أن المفكرون الجيدون مطلوبون دائمًا في كافة المجالات، فالشخص الذي يعرف كيف يمكن أن يكون لديه وظيفة دائمًا، لكن الشخص الذي يعرف السبب سيكون دائمًا رئيسه، حيث يحل المفكرون الجيدون المشاكل، ولا يفتقرون أبدًا إلى الأفكار لبناء منظمة ما، كما أن لديهم دائمًا أمل في مستقبل أفضل.

أكد ماكسويل، نادرًا ما يجد المفكرون الجيدون أنفسهم تحت رحمة أناس لا يرحمون يستغلونهم أو يحاولون خداعهم، فأولئك الذين يطورون عملية التفكير الجيد يمكنهم أن يحكموا أنفسهم حتى في ظل حكم جائر أو في ظروف صعبة أخرى.

درس ماكسويل، الكثير من الأشخاص الناجحين لمدة أربعين عامًا، وعلى الرغم من أن التنوع الذي وجده بينهم مذهل، فقد وجد أنهم جميعًا متشابهون بطريقة واحدة وهي كيفية تفكيرهم، فهذا هو الشيء الوحيد الذي يفصل بين الناجحين والفاشلين.

أوضح الكاتب أن الشخص الذي يريد النجاح، دائمًا ما يبحث عن سبل النجاح ودائمًا ما يقيس باستمرار تقدمه مقابل ما أنجزه بالأمس ويسأل نفسه عما إذا كان أفضل اليوم.

يرى الخبراء أن هناك عادة صحية أخرى تساهم في ذلك، وهي الاستعداد لطلب المساعدة، ففي كثير من الأحيان نريد أن نبدو وكأننا نمتلك كل شيء معًا ونعلم ما نفعله بمفردنا، ولكن هذا غير صحيح، فدائمًا ما نحتاج للآخرين من أجل الوصول لنتيجة أفضل.

كما أن التفكير خارج الصندوق هو أحد المكونات الأكثر حيوية لنجاح أي شخص، بغض النظر عن أهدافك، وبغض النظر عن الصناعة التي تعمل فيها، فإن التفكير خارج الصندوق أمر بالغ الأهمية لتطورك الشخصي وتحسينه، “الأفكار لها مدة صلاحية قصيرة لذا ابحث عن كل ما هو جديد”.