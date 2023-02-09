الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

النجاح على الطريقة الحديثة.. ما هو أعظم مورد للشخص الناجح؟

النجاح
النجاح

يعتبر النجاح من الأحلام المشروعة لكل شخص على كوكب الأرض، حيث يمكن أن يؤدي تغيير طريقة تفكيرك إلى الوصول للنجاح وتحقيق الأهداف، فهل سبق لك أن نظرت إلى شخص ناجح وفكرت، كيف يفعلون ذلك؟ فمن السهل أن نفترض أن النجاح يجب أن يكون سمة يمتلكها بعض الأشخاص والبعض الآخر لا يمتلكها.

كيف يفكر الأشخاص الناجحون؟ بهذا العنوان تساءل الكاتب جون ماكسويل، خبير التنمية الذاتية وفن القيادة في العمل للبحث في كيفية تفكير القادة ورواد الأعمال الناجحين، حيث استطاع أن يثبت أن النجاح هو عقلية وليس سمة شخصية، وهو شيء يمكن لأي شخص أن يزرعه.

txt

كيف تحقق النجاح بحياتك العملية؟

«المفكرون الجيدون ناجحون».. ما هو أعظم مورد للشخص الناجح؟

أوضح ماكسويل في كتابه "كيف يفكر الناجحون" أن المفكرون الجيدون مطلوبون دائمًا في كافة المجالات، فالشخص الذي يعرف كيف يمكن أن يكون لديه وظيفة دائمًا، لكن الشخص الذي يعرف السبب سيكون دائمًا رئيسه، حيث يحل المفكرون الجيدون المشاكل، ولا يفتقرون أبدًا إلى الأفكار لبناء منظمة ما، كما أن لديهم دائمًا أمل في مستقبل أفضل. 

أكد ماكسويل، نادرًا ما يجد المفكرون الجيدون أنفسهم تحت رحمة أناس لا يرحمون يستغلونهم أو يحاولون خداعهم، فأولئك الذين يطورون عملية التفكير الجيد يمكنهم أن يحكموا أنفسهم حتى في ظل حكم جائر أو في ظروف صعبة أخرى. 

درس ماكسويل، الكثير من الأشخاص الناجحين لمدة أربعين عامًا، وعلى الرغم من أن التنوع الذي وجده بينهم مذهل، فقد وجد أنهم جميعًا متشابهون بطريقة واحدة وهي كيفية تفكيرهم، فهذا هو الشيء الوحيد الذي يفصل بين الناجحين والفاشلين. 

أوضح الكاتب أن الشخص الذي يريد النجاح، دائمًا ما يبحث عن سبل النجاح ودائمًا ما يقيس باستمرار تقدمه مقابل ما أنجزه بالأمس ويسأل نفسه عما إذا كان أفضل اليوم. 

txt

كيفية التصدي لـ«الملل الوظيفي».. على طريقة خبراء التنمية الذاتية

يرى الخبراء أن هناك عادة صحية أخرى تساهم في ذلك، وهي الاستعداد لطلب المساعدة، ففي كثير من الأحيان نريد أن نبدو وكأننا نمتلك كل شيء معًا ونعلم ما نفعله بمفردنا، ولكن هذا غير صحيح، فدائمًا ما نحتاج للآخرين من أجل الوصول لنتيجة أفضل.

كما أن التفكير خارج الصندوق هو أحد المكونات الأكثر حيوية لنجاح أي شخص، بغض النظر عن أهدافك، وبغض النظر عن الصناعة التي تعمل فيها، فإن التفكير خارج الصندوق أمر بالغ الأهمية لتطورك الشخصي وتحسينه، “الأفكار لها مدة صلاحية قصيرة لذا ابحث عن كل ما هو جديد”.

النجاح كيف يفكر الأشخاص الناجحون المفكرون الجيدون ناجحون جون ماكسويل اتب جون ماكسويل التنمية الذاتية وفن القيادة شخص ناجح تحقيق الأهداف

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

بعد تأييد إعدام قاتل نيرة أشرف.. والدتها: «نامى وارتاحى.. حقك رجع»

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق النار تجاه فلسطينى حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا