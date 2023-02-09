الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. جوارديولا وأنشيلوتي وسكالوني يتنافسون على جائزة أفضل مدرب في العالم

ذا بيست
ذا بيست

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، عن الثلاثي المرشح لجائزة أفضل مدرب في العالم، ذا بيست، لعام 2022.

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 27 من شهر فبراير الجاري في مقر الاتحاد الدولي بمدينة زيوريخ في سويسرا.

 

وأعلن الاتحاد الدولي عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم، والتي ضمت الأسماء التالية: "الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، وليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، وكارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد".

وحقق بيب جوارديولا لقب الدوري الانجليزي مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي، فيما فاز ليونيل سكالوني ببطولة كأس العالم رفقة منتخب الأرجنتين، وجمع أنشيلوتي بين لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع فريق ريال مدريد.


وضمت القائمة الأولية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم كالآتي: "الإسباني بيب جوارديولا، المغربي وليد الركراكي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الأرجنتيني ليونيل سكالوني، الفرنسي ديدييه ديشامب".

 

ويتم اختيار الفائزين بالجوائز بشكل مقسم إلى 4 أجزاء، كل منها 25%.


الأول عن طريق اختيار الجماهير بترتيب الأول والثاني والثالث لكل فئة من فئات الجوائز ويحصل المركز الأول في الترشيح على 5 نقاط و3 للمركز الثاني ونقطة واحدة للمرة الثالث، وبالفعل بدأ التصويت لاختيارات الجماهير عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم من اليوم، 12 يناير.

أما الربع الثاني عن طريق تصويت مدربي المنتخبات والثالث قادة المنتخبات والرابع بتصويت مجموعة من الأإعلاميين حول العالم، ثم يتم جمع كل الأصوات بالنسب الممنوحة على أساس الترتيب.


ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز الآتية: أفضل لاعب ولاعبة؛ وأفضل مدرب للرجال وأفضل مدرب للسيدات وأفضل حارس وحارسة، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف، وجائزة فيفا للجمهور، وجائزة فريق فيفبرو للرجال والسيدات.
 

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فضل مدرب في العالم ذا بيست جوارديولا سكالوني أنشيلوتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

بعد تأييد إعدام قاتل نيرة أشرف.. والدتها: «نامى وارتاحى.. حقك رجع»

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق النار تجاه فلسطينى حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا