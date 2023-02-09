رسميًا.. جوارديولا وأنشيلوتي وسكالوني يتنافسون على جائزة أفضل مدرب في العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، عن الثلاثي المرشح لجائزة أفضل مدرب في العالم، ذا بيست، لعام 2022.

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 27 من شهر فبراير الجاري في مقر الاتحاد الدولي بمدينة زيوريخ في سويسرا.

وأعلن الاتحاد الدولي عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم، والتي ضمت الأسماء التالية: "الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، وليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، وكارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد".

وحقق بيب جوارديولا لقب الدوري الانجليزي مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي، فيما فاز ليونيل سكالوني ببطولة كأس العالم رفقة منتخب الأرجنتين، وجمع أنشيلوتي بين لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع فريق ريال مدريد.



وضمت القائمة الأولية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم كالآتي: "الإسباني بيب جوارديولا، المغربي وليد الركراكي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الأرجنتيني ليونيل سكالوني، الفرنسي ديدييه ديشامب".

ويتم اختيار الفائزين بالجوائز بشكل مقسم إلى 4 أجزاء، كل منها 25%.



الأول عن طريق اختيار الجماهير بترتيب الأول والثاني والثالث لكل فئة من فئات الجوائز ويحصل المركز الأول في الترشيح على 5 نقاط و3 للمركز الثاني ونقطة واحدة للمرة الثالث، وبالفعل بدأ التصويت لاختيارات الجماهير عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم من اليوم، 12 يناير.

أما الربع الثاني عن طريق تصويت مدربي المنتخبات والثالث قادة المنتخبات والرابع بتصويت مجموعة من الأإعلاميين حول العالم، ثم يتم جمع كل الأصوات بالنسب الممنوحة على أساس الترتيب.



ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز الآتية: أفضل لاعب ولاعبة؛ وأفضل مدرب للرجال وأفضل مدرب للسيدات وأفضل حارس وحارسة، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف، وجائزة فيفا للجمهور، وجائزة فريق فيفبرو للرجال والسيدات.

