رئيس مجلس النواب: العلاقات بين مصر والأردن قوية ومتجذرة

أكد المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أن العلاقات بين مصر والأردن قوية ومتجزرة تاريخيًا، كما أنها ترتكز على أسس واضحة من التعاون في جميع المجالات.

وشدد الجبالي، في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، على أن اللقاء تطرق إلى ضرورة تقوية العلاقات والتعاون المثمر بين مصر والأردن والعراق في المجالات كافة.

وتابع: «سوف أعمل مع الأخ الفاضل الأستاذ أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني، والأخ محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، على تقوية أواصر الصداقة والتعاون المثمر على جميع الأصعدة»، مؤكدًا قوة العلاقة بين الدول في المجال البرلماني.