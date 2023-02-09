الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023

جدول ترتيب الدوري
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023.. يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، اليوم الخميس، قبل انطلاق منافسات الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023

ويتصدر فريق أرسنال، الذي يضم نجمنا المصري محمد النني، حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب الوصافة بفارق خمس نقاط.

ويُعاني فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، من تراجع النتائج هذا الموسم، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023، على النحو التالي:

1- أرسنال: 50 نقطة

2- مانشستر سيتي: 45 نقطة

3- مانشستر يونايتد: 43 نقطة

4- نيوكاسل يونايتد: 40 نقطة

5- توتنهام هوتسبير: 39 نقطة

6- برايتون: 34 نقطة

7- برينتفورد: 33 نقطة

8- فولهام: 32 نقطة 

9- تشيلسي: 30 نقطة 

10- ليفربول: 29 نقطة 

11- أستون فيلا: 28 نقطة 

12- كريستال بالاس: 24 نقطة 

13- نوتينجهام فورست: 24 نقطة 

14- ليستر سيتي: 21 نقطة 

15- وولفرهامبتون: 20 نقطة 

16- ليدز يونايتد: 19 نقطة 

17- وست هام يونايتد: 19 نقطة 

18- إيفرتون: 18 نقطة 

19- بورنموث: 17 نقطة 

20- ساوثهامبتون: 15 نقطة 

 

موعد انطلاق منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي

وتنطلق منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، يومي السبت والأحد المقبلين، بينما تُقام مباراة واحدة فقط يوم الاثنين، وذلك على النحو التالي: 

يوم السبت 11 فبراير

- وست هام × تشيلسي: في الثانية والنصف عصرًا

- فولهام × نوتينجهام فورست: في تمام الساعة الخامسة مساءً 

- ليستر سيتي × توتنهام هوتسبير: في تمام الساعة الخامسة مساءً 

- أرسنال × برينتفورد: في تمام الساعة الخامسة مساءً 

- كريستال بالاس × برايتون: في تمام الساعة الخامسة مساءً 

- ساوثهامبتون × وولفرهامبتون: في تمام الساعة الخامسة مساءً 

- بورنموث × نيوكاسل يونايتد: في الساعة السابعة والنصف مساءً 

أسطورة ليفربول يفتح النار على محمد صلاح

تقرير: توقعات برحيل بيب جوارديولا عن مانشستر سيتى بسبب أزمة الانتهاكات المالية

يوم الأحد 12 فبراير

- ليدز يونايتد × مانشستر يونايتد: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- مانشستر سيتي × أستون فيلا: في الساعة السادسة والنصف مساءً 

 

يوم الإثنين 13 فبراير

- ليفربول × إيفرتون: في تمام الساعة العاشرة مساءً 

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