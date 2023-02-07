تقرير: توقعات برحيل بيب جوارديولا عن مانشستر سيتى بسبب أزمة الانتهاكات المالية

يتوقع موظفو نادي مانشستر سيتي الانجليزي رحيل الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق، خلال الفترة الماضية بسبب اتهامات النادي بانتهاكات مالية.

وأصدرت رابطة الدوري الانجليزي بيانًا رسميًا أمس، كشفت فيه تحويلها اتهامات لمانشستر سيتي بانتهاكات مالية لقواعد الدوري الانجليزي خلال الفترة بين 2009، و2018، للجنة مستقلة للتحقيق فيها، للتفاصيل اقرأ هنا.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ذا أثلتيك، فإن مانشستر سيتي يتوقع رحيل بيب جوارديولا عن منصبه قبل إيجاد أي حلول للنادي".

وسلطت صحيفة ديلي ميل الضوء على تصريح سابق لبيب جوارديولا في مايو 2022، إذ قال: "أخبرت إدارة النادي إذا كذبتم علي لن أكون موجودًا وسأرحل"، وهو الأمر الذي أثار التساؤلات حول ما إذا كان الحكم بإدانة السيتي سينهي حقبة جوارديولا.

وترى ذا أثلتيك أن هناك توقعات مرتفعة أن جوارديولا لن يبقى في منصبه في ظل احتمالية توقيع عقوبات على النادي.

وبحسب الشبكة فإن جوارديولا كان من أوائل الأشخاص الذين تم إخبارهم بالإجراءات التي تنوي إدارة النادي اتخاذها قبل الإعلان عنها، ثم تم إخبار الفريق الأول وباقي أعضاء الجهاز.

جوارديولا وقف بجوار النادي بعدما تم إيقافهم لمدة سنتين ونصف من المشاركة في دوري أبطال اوروبا لخرق قواعد اللعب المالي النظيف، وتمت تبرئة السيتي من التهم بعد 5 أشهر، وطالب جوارديولا من كل المنتقدين الاعتذار.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي، جاء نصه كالآتي: «فوجيء نادي مانشستر سيتي بتوجيه هذه الاتهامات المزعومة بقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة أن النادي زود الرابطة بكم هائل من المواد التفصيلية والمشاركات المكثفة».

وأضاف البيان: «يرحب النادي بمراجعة هذه المسألة من قبل لجنة مستقلة، للنظر بنزاهة في المجموعة الشاملة من الأدلة القاطعة الموجودة لدعم موقفه».

وأنهى: «من خلال هذا، نتطلع إلى إنهاء هذه المسألة مرة واحدة وإلى الأبد».

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن مانشستر سيتي قد يتعرض لخصم من نقاطه في البريميرليج في حالة ثبوت انتهاكه القواعد المالية للبطولة، أو حتى الطرد، على حد وصف الصحيفة، على الرغم من أن الأمر سيستغرق سنوات للوصول لنتيجة.

كما ادعت الصحيفة أن مانشستر سيتي انتهك القواعد المالية للبريميرليج أكثر من 100 مرة.