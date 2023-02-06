الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. الدورى الإنجليزى يعلن إحالة انتهاكات مالية مزعومة لمانشستر سيتى للجنة مستقلة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، إحالة عدد من الانتهاكات المالية المزعومة ضد نادي مانشستر سيتي إلى لجنة مستقلة.

وقال بيان الرابطة:"وفقًا لقاعدة الدوري الانجليزي W.82.1، يؤكد الدوري الانجليزي الممتاز أنه أحال اليوم عددًا من الانتهاكات المزعومة لقواعد الدوري الانجليزي الممتاز من قبل نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، إلى لجنة في إطار الدوري الانجليزي الممتاز، القاعدة W.3.4".

وتابع البيان: "اللجنة مستقلة عن الدوري الممتاز والأندية الأعضاء، وسيتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل الرئيس المستقل للهيئة القضائية للدوري الإنجليزي الممتاز، وفقًا لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز  W.19 وW20 وW.26".

وأنهى البيان: "ستكون الإجراءات أمام اللجنة وفقًا لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز سرية ويتم الاستماع إليها في جلسات خاصة، بموجب القواعد، وسيتم نشر قرار اللجنة النهائية على موقع الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأحالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج، سلسلة من الانتهاكات المزعومة للقواعد المالية ضد نادي مانشستر سيتي إلى لجنة مستقلة للتحقيق فيها.

وذكرت شبكة ذا أثلتيك أن مانشستر سيتي متهم بانتهاك القواعد المالية للدوري الإنجليزي على مدار 9 مواسم، وبعدم تقديم معلومات مالية دقيقة، خاصة فيما يتعلق بإيرادات النادي، بما في ذلك إيرادات الدعاية وتكاليف التشغيل.

كما يواجه مانشستر سيتي تهمة عدم الكشف بشكل كامل عن راوتب مديري النادي لفترة 4 سنوات، وتمت إحالة الانتهاكات إلى لجنة مستقلة.

وزعم الدوري الإنجليزي الممتاز أن مانشستر سيتي لم يمتثل للوائح الاتحاد الأوروبي بشأن ترخيص الأندية واللعنب المالي النظيف، في مواسم 2013-2014، 2015-2016، 2017-2018؛ بالإضافة إلى انتهاك قواعد الدوري الإنجليزي بشأن الربح والاستدامة في 2015-2016/ 2016-2017، 2017-2018.

ويزعم الدوري الإنجليزي أيضًا أن مانشستر سيتي لم يتعاون معه وساعده في التحقيق بينهما بما في ذلك من خلال تقديم الوثائق والمعلومات إلى الدوري بحسن نية بين 2018-2019، 2022-2023.

الدوري الإنجليزي الممتاز الدورى الانجليزى مانشستر سيتى البريميرليج انتهاكات مانشستر سيتي

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