خبير: إيرادات السياحة المصرية ستصل لـ 11.4 مليار دولار في 2023

قال محمد فاروق، الخبير السياحي، إن إيرادات السياحة المصرية لعام 2022 تجاوزت الـ 9 مليار دولار، ومن المتوقع حسب تقرير "فيتش"، والمنظمات العالمية للسياحة توقعت أن تصل الإيرادات في عام 2023 لـ 11.4 مليار دولار، و14 مليار دولار في عام 2024.

وأكد "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تستهدف تحقيق إيرادات أعلى من هذه الأرقام لتصل لنحو 30 مليار دولار على مدار السنوات المقبلة، موضحا أن هذا العام بدأ بارتفاع نسب الإشغال في الفنادق بشكل كبير جدا.

- الدولة تستهدف قطاعات وفئات جديدة من السائحين

وكشف الخبير السياحي، أن الدولة تستهدف قطاعات عديدة، وفئات جديدة من السائحين، ونشر الدعاية السياحية المصرية في عدد من الدول، والاتفاقات مع عدة دول في مجال السياحة لتحقيق الإيرادات والأرقام المطلوبة، موضحاً أن الدولة تعمل في عدة اتجاهات ومنها، مجال الطيران وتعمل عليه الدولة في الوقت الحالي، والإشغال في الغرف الفندقية وتزويدها، وتطوير البنية التحتية.

وكذلك إلى بجانب أن هناك أسواق جديدة فتحت، ومنها أسواق شرق آسيا، وأصبح سوق الصين من الأسواق الواعدة لتحقيق الأرقام المستهدفة.