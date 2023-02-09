الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الدفاع المدني السوري لـ«القاهرة الإخبارية»: 1900 وفاة و2950 إصابة بسبب الزلزال

الدفاع المدني السوري
الدفاع المدني السوري

قال أحمد يازجي، عضو مجلس إدارة الدفاع المدني السوري، إن فرق الدفاع المدني ما زالت في شمال غرب سوريا تعمل على انتشال العالقين من تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب البلاد.

وأضاف يازجي خلال ظهوره على قناة «القاهرة الإخبارية» عبر سكايب، الخميس، أن هناك مباني تأثرت بالزلزال وانهارت بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الساعات المقبلة تعد ساعات حرجة وصعبة على العالقين تحت الأنقاض.

وأشار إلى أنه تم توثيق وفاة 1900 شخص بسبب الزلزال، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 2950 شخصًا، وما زالت فرق الإنقاذ تعمل حتى اللحظة لانتشال العالقين تحت الأنقاض.

وأكد أن الفرق تعمل بكامل قوتها من أجل إخراج العالقين من تحت الأنقاض، مشيرًا إلى قلة المعدات وأنهم منذ وقوع الكارثة أعلنوا أنهم في حاجة لمعدات تقنية حديثة؛ من أجل إخراج أكبر عدد من الأشخاص وهم على قيد الحياة.

يُشار إلى أن عدة منازل انهارت إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمال غرب سوريا وسط ارتفاع متواصل بأعداد الضحايا في عموم سوريا.

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