خدمات مديريات القوى العاملة بالأقصر والفيوم وبورسعيد خلال يناير (إنفوجراف)

تلقت وزارة القوى العاملة تقارير من مديريات القوى العاملة بالأقصر، والفيوم، وبورسعيد بشأن ما قدمته من خدمات للمواطنين خلال شهر يناير الماضي، في مجالات رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية على المنشآت، وكذلك ما وفرته من فرص عمل وتدريب للشباب من الجنسين، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتفعيل آليات العمل داخل المديريات في جميع ملفات عملها لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

وجاء في بيان صحفى للوزارة، اليوم الخميس، أن التقرير الأول الذى تلقته الوزارة من هشام عبد الله مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر بشأن نشاطها خلال الشهر، أوضح فيه أن المديرية قامت بصرف 20 ألف جنيها للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بياناتها، كما قامت بالتفتيش الدورى من خلال أجهزة السلامة والصحة المهنية على 430 منشأة يعمل بها 9064 عاملاً وعقد 3 ندوات توعية، و318 منشأة يعمل بها 1140 عاملاً من خلال مكاتب التفتيش العمالى، بالإضافة إلى تشغيل 707 شباب من أبناء المحافظة منهم شاب من ذوى الهمم والقدرات، واستخراج 303 شهادة قياس مستوي مهارة ورخصة مزاولة مهنة من مكاتب التشغيل التابعة لها.

أما عن التقرير الثانى، نوهت فيه هناء عبد الفتاح مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم، إلى أن المديرية استطاعت خلال الشهر توفير 363 فرصة عمل للشباب منها 6 لذوى الهمم، والتفتيش على 295 منشاة بنظام الدورى والحملات، وأسفر عن تحرير 9 محاضر، وكذلك التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 99 منشأة يعمل بها 3050 عاملاً، أسفر عن تحرير 10 محضراً لمنشآت مخالفة، فضلاً عن صرف 2 مليون و439 ألف جنيه لـ 4828 عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعياً و 6563 جنيه لـ 30 عامل لرعايتهم صحياً.

والتقرير الثالث قال فيه عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، انه تم تشغيل 393 شاب منهم 10 من ذوى القدرات والهمم، واستخراج 204 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة، والتفتيش على 399 منشأة عمالياً يعمل بها 3592 عاملاً، وأسفر عن تحرير 29 محضراً، وعمل 3 ندوات للتوعية بحضور 90 عامل وعاملة، والتفتيش على 127 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية واسفر عن تحرير 40 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 3 ندوات توعية في نفس المجال بمشاركة 59 مستفيدا، فضلاً عن صرف 29 ألف جنيه لـ11 عاملا من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعياً وصحياً.

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