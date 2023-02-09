الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أنغام تغني بدولة الكويت.. وتعبر عن سعادتها بمقابلة الجمهور

انغام
انغام

أعلنت المطربة أنغام عن إحياء حفل الليلة في الكويت، يشاركها خلاله المطرب مطرف المطرف.

وعن الحفل قالت أنغام عبر حسابها على موقع إنستجرام: "لفيت لفيت مثلك ما لقيت، حنيت يا كويت موعدنا على مسرح إرينا الكويت".

هذا وتشارك أنغام خلال الحفل المطرب الكويتي مطرف المطرف ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت، الذى يقام خلال تلك الفترة من كل عام.

وكانت قد أحيت الفنانة أنغام حفلاً غنائيًا ضخمًا داخل مسرح الماركيه بالتجمع الخامس وسط حضور عدد كبير من جمهورها.

وقدّمت أنغام خلال الحفل وصلة غنائية مختلفة امتدت إلى الساعتين والنصف وسط حالة من التألق، قدّمت خلالها ما يقرب من 25 أغنية مختلفة ما بين الدراما والمقسوم والكلاسيك.

ومن الأغاني التى قدمتها أنغام خلال الحفل أغنية اتمناله الخير، بتوصفني، أساميك الكتير، سيدي وصالك، عشان أرضيك، أكتبلك تعهد، ماجبش سيرتي، عارفة قيمتي التى طرحتها شهر أغسطس الماضي عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

المطرب الكويتي مطرف المطرف المطربة الفنانة انغام بالتجمع الخامس بدولة الكويت جمهورها انستجرام

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