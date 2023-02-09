السرعة الزائدة للدراجات النارية.. الموت بين إطارين

العديد من المخالفات والحوادث كانت فيها السبب الرئيسي الدراجات النارية، وسرعة قائديها العالية، لتصبح إطاري الدراجات النارية بذلك هي المسئولة عن الكثير من حوادث الطرق التي تقع في مصر، ومن ثم المسئولة عن وفاة وإصابة الكثيرين.

إصابة كلًا من جمال محمد حسن 52 عامًا، وجمال رجب عقيلة 56 عامًا بالكسور والكدمات والشروخ، كانت أحدث الوقائع التي تسببت فيها الدراجات النارية، وذلك عندما أصيبا إثر انقلاب إحدى الدراجات النارية بالطريق الصحراوي الغربي أمام مجلس قروي العزيمة في مركز سمالوط، ما أدى إلى نقلهم على الفور إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وكان مصرع سائق مصرعه إثر انقلاب جرار زراعي في ترعة قرية حلوة بمركز مطاي كان هو مصيره بعد أن صدمه دراجة نارية.

تبذل الدولة العديد من الجهود لضبط مخالفات الدراجات النارية، وكان أخرها تحرير 2231 مخالفة تجاوزت فيها الدراجات النارية السرعة المقررة في خلال أسبوع واحد فقط.

وقد نصت المادة (74) مكررًا من قانون المرور الجديد 2021 فيما يخص الدراجات النارية على أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه لكل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي، استخدام التليفون يدويًا أثناء القيادة، عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها.

أما عن عقوبة تجاوز السرعة فقد نص قانون المرور الجديد 2021 في مادته رقم 75 على أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من 10 أفعال حددتها المادة ومن بينها "قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة"، وقد حددت خريطة السرعات المسموح بها للدراجات النارية، وهي 90 كيلومترًا.

أيمن الضبع: في مصر ما يقرب من 3 مليون دراجة نارية

وفي حديثه لـ"الدستور" قال اللواء الدكتور أيمن الضبع استشاري السلامة المرورية، إن بمصر ما يقرب من 3 مليون دراجة نارية، وتعد الدراجة النارية هي إحدى وسائل النقل ذات الشعبية في مصر، وذلك لكونها سهلة ورخيصة الثمن.

وتابع أنه في حال خرجت تلك الوسيلة عن نطاق الأمان يصبح الأمر خطرًا على الجميع، مشيرًا إلى أن نطاق الأمان في الدراجة النارية يبدأ بضرورة ترخيصها، ووضع اللوحات المعدنية عليها، وكذلك التزام سائقها ومن يجلس وراؤه باارتداء خوذة الرأس ويجب أن تكون مطابقة للمواطصفات موضحًا أن أغلب حوادث الدراجات النارية، يتسبب عنها إصابات شديدة الخطورة لركابها قد تفضي إلى الوفاه.

كما أكد الضبع أن رجال المرور يقومون بجهود كبيرة، لضبط المخالفين وردعهم، وذلك من خلال ضبط العديد من المخالفات باستخدام أحدث أساليب الرقابة ومنها الرادارات الحديثة.

مميزات الرادارات المستحدثة

وتتميز "الرادارات المستحدثة" بمراقبة السرعة على الطرق المحاور وداخل المدن لكل من السيارات والدراجات النارية، إذ يقوم الرادار بمراقبة سرعة المركبة ويفصل حتى 8 حارات مرور، والجودة الليلية للصورة تصل حتى 40 ميجا بكسل، ومسافة تتجاوز 300 متر.

كما أن هذه الرادارت تسمح بقياس السرعة قبل وصول العربة وبعد تجاوزها للرادار، تستطيع مسح أكثر من 100 سيارة في نفس الوقت في جميع الاتجاهات وذلك عكس الرادارات التقليدية التي تقيس السرعة القبلية فقط، وتعمل بالليل أيضا ستكمن الرادارات الجديدة من التقاط أدلة فيديو وصور فوتوغرافية لمخالفي قانون السير، ورصد مخالفات التحدث بالمحمول بجانب عدم ربط حزام الأمان وجلوس الأطفال بالمقاعد الأمامية، قراءة الشريحة الذكية للاصق الإلكتروني الجديد وتسجيل بياناتها ربط تلك المعلومات بمعلومات قائد المركبة المسجل على قاعدة البيانات.