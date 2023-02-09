الخميس 09 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قنوات الأطفال.. تردد قناة بطوط الجديدة 2023 على النايل سات

قناة بطوط
قناة بطوط

يشغل بال الكثير من الأسر معرفة ترددات قنوات كرتون الأطفال لأبنائهم، ومن ضمن تلك القنوات هي قناة بطوط الجديدة، وهي قناة لها شعبية كبيرة بالبيوت المصرية، وستعرض معظم أفلام الكارتون التي يحبها الأطفال وكذلك الكبار.

تردد قناة بطوط الجديدة 2023 على النايل سات

وإذا كنت تبحث عن “تردد قناة بطوط 2023”، “الدستور” تعرض في السطور التالية، التردد وأيضًا خطوات تنزيل قناة جديدة، حيث ستبث على القمر الصناعي في النايل سات. 

  1. الدخول على الإعدادات الخاصة في الرسيفر أولًا.
  2. ثم قم باختيار خدمة تنزيل القناة يدويًا.
  3. سوف يظهر لك قائمة ويتطلب منك الإدخال للتردد.
  4. بعد ذلك قم بالضغط على بحث.
  5. سيتم تحميل لينك القناة ويكون مع إضافة أكثر من 20 قناة جديدة.

تردد قناة بطوط 2023

ويكون تردد قناة بطوط 2023 الجديد على نايل سات، كالأتي:

  • تردد قناة بطوط 2023: 11594.
  • الاستقطاب قناة بطوط 2023: عمودي (H).
  • معدل ترميز قناة بطوط 2023:27500.
  • القمر الصناعي قناة بطوط 2023: نايل سات.
  • معامل تصحيح الخطأ قناة بطوط 2023: 5/6.

تردد قناة توم وجيري 2023

وهناك اهتمام كبير من خلال الأطفال وجميع الشباب بمشاهدة الكرتون بشكل مستمر، لذا نعرض إليكم تردد قناة توم وجيري. 

  • تردد قناة توم وجيري: 11345
  • الترميز قناة توم وجيري: 27500
  • استقطاب قناة توم وجيري: أفقي (V).

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تردد قناة ﻣﺎﺟﺪ ﻛﻴﺪز 2023

وقناة ماجد كيدز، تعد من ضمن القنوات الفضائية التي ستعرض محتوى يهم الطفل بالوطن العربي، وتتميز لهجة القناة بأنها تكون باللغة العربية الفصحى، مما ستعلم الطفل طريقة النطق باللغة العربية الصحيحة، كما ستمد الطفل بالعديد من كافة المفاهيم والمعلومات التي ستوسع مدارك الطفل، وستجعله أكثر تفاعلًا مع كافة أفراد الأسرة، وإليكم تردد قناة ماجد آخر تحديث:

  • تردد قناة ماجد : 12225.
  • ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﺰ  قناة ماجد 27500.
  • ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ   قناة ماجد : عمودي H.
  • القمر الصناعي  قناة ماجد: نايل سات.
  • معامل تصحيح الخطأ  قناة ماجد: 5/6.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

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