حملات للنظافة ومتابعة أعمال الرصف بالأحياء والشوارع الرئيسية في المنيا

تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تواصل الوحدات المحلية جهودها في المتابعة الميدانية لكافة القطاعات الخدمية والحالة العامة للشوارع، والاهتمام بأعمال النظافة والتجميل وإزالة ورفع كافة الإشغالات على جانبي الطرق، وذلك بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، تابع اللواء أركان حرب هاني بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال الرصف بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، مؤكداً على الالتزام بكافة المواصفات الفنية المتبعة و الحرص على رد الشيء لأصله عقب انتهاء الاعمال واصلاح البلدورات تيسيراً لحركة المرور للمارة من للمواطنين والمركبات و حفاظاً على المظهر الجمالي للمدينة.

وفي إطار متابعة حالة النظافة العامة، تفقد رئيس المركز اعمال النظافة بكورنيش النيل، موجهاً بالاهتمام بتهذيب وقص الأشجار، كما تابع أعمال رفع المخلفات من المقلب الوسيط وشارعي 6 أكتوبر ورمسيس ونقلها إلى الظهير الصحراوي، وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة للنهوض بمنظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق وإضفاء الطابع الجمالي والحضاري ومراعاة البعد البيئي.

وخلال جولته وجه رئيس المدينة إدارة الرصف ورد الشيء لأصله تحت إشراف المهندسة م هبه حافظ برد الشيئ لأصله وإصلاح البلدورات وتغيير البلاط بميدان الأورام للحفاظ على جمال مدينة المنيا، مؤكدا على مواصلة الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة العمل لتوفير بيئة صحية للمواطنين مشيرا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثف من حملاتها وأعمالها في مختلف القطاعات وفي مقدمتها النظافة والتجميل بجميع شوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقري التابعة لها وذلك من خلال ورديات تعمل علي مدار الـ 24 ساعة تقوم برفع كافة المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والقرى التابعة لها.

متابعة لأعمال النظافة

متابعة لأعمال النظافة

متابعة لأعمال النظافة