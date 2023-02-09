رحلات البالون تعود لسماء الأقصر.. 440 سائحًا على 23 رحلة

شهدت سماء البر الغربي بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، عودة تحليق البالون الطائر بعد توقفه يومين، نتيجة سوء حالة الطقس، حيث 23 رحلة بالون طائر تقل على متنها 440 سائحًا من مختلف الجنسيات.

وقال أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون إن رحلات البالون الطائر وتحليقها في سماء الأقصر، وذلك للاستمتاع بسحر الطقس الشتوي الدافئ صباحًا، والتحليق فى رحلة المغامرة الأولى فى مصر فوق المعابد والمقابر الفرعونية والطبيعة الساحرة وشريط نهر النيل.

من جانبه، يقول ممثل شركات البالون الطائر بالأقصر، إنه حلقت في السماء اليوم الخميس، أكثر من 21 رحلة بالون أقلت على متنها أكثر من 420 سائحًا من حول العالم، حيث تطلق جميع الشركات العاملة فى البالون رحلاتها فى السماء بصورة يومية وسط التزام شديد بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.

ويضيف ممثل شركات البالون، أنه تحتل محافظة الأقصر المركز الثالث عالميًا في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، حيث تشهد الأقصر تحليق رحلات البالون الطائر فى الأقصر طوال العام ولكن فى فصل الشتاء يزداد الإقبال على الرحلات، حيث يستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربي، حيث إنه تشمل إجراءات الأمان بالرحلات يوميًا تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات تلتزم بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.