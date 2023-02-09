الخميس 09 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 163 سلاحا ناريا و353 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال ة24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

- مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (353) قضية مواد مخدرة بإجمالى (389) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (107,609 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت (52,150كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (17,575 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (12,700 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (5 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الشابو وزنت (4,110 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس وزنت (1,049 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البودر وزنت (682 جرام)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (100 جرام)، وعدد (65960) قرص مخدر.

- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (163 قطعة سلاح نارى بحوزة 142 متهم)، وذلك على النحو التالى:(18) بندقية آلية، و(25) بندقية خرطوش، و(4) طبنجات، و(116) فرد محلى، و(478) طلقة مختلفة الأعيرة، و(25) خزينة متنوعة، وضبط (194) قطعة سلاح أبيض، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة.

- فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (81087) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى (335) حكم جناية، و(25426) حكم حبس جزئى، و(4041) حكم حبس مستأنف، و(40769) حكم جرام، و(10516) مخالفة.

-فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (44) متهم.

-فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (12) متهم.

-فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (371) دراجة نارية مخالفة.

-فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22674) مخالفة مرورية متنوعة.

- فى مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

 

البلطجة الأسلحة النارية وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة المخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

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