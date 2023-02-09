الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم الوادي الجديد» يوجه بتطوير مداخل المركز الاستكشافي للعلوم بالداخلة

وكيل التعليم بالوادي
وكيل التعليم بالوادي الجديد

وجه المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، على رفع كفاءة وتجميل مداخل ومخارج المركز الاستكشافى للعلوم بالداخلة، من حيث قص وتهذيب الأشجار والمتابعة الدورية لأعمال النظافة والظهور الدائم بالمظهر اللائق والمشرف لهذا الصرح التعليمى الهام على أرض المحافظة.

جاء ذلك خلال جولته الفجائية اليوم الخميس بمقر المركز يرافقه مدير إدارة الداخلة التعليمية.

وتفقد وكيل التعليم معرض التربية الفنية والذى يضم مجموعة من الأعمال واللوحات الفنية التى نفذها الطلاب والتى نالت إعجابه، موجها بضرورة الاهتمام الدائم والمتواصل بكافة الأنشطة الطلابية لما لها من دور حيوى فى بناء شخصية الطالب وتعزيز ثقته بنفسه.

وفي سياق متصل، أعلن وكيل التعليم بالوادى الجديد  وكيل التعليم بالوادى الجديد، أن قطاع تعليم المحافظة نجح فى حصاد المركزين الثانى والثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة الإذاعة المدرسية للعام الدراسى  2022-2023م.

وأكد أن مدرسة “موط التجارية” التابعة لإدارة الداخلة التعليمية احتلت المركز الثانى لمرحلة التعليم الفنى فيما احتلت مدرسة الشهداء  الإعدادية التابعة لإدارة الخارجة التعليمية المركز الثالث عن المرحلة الإعدادية، لافتا إلى أنه وفقا لما ورد سيتم منح الطلاب الفائزين جوائز مالية عبارة عن دفتر توفير (شقة المستقبل).

وكيل التعليم الوادي الجديد رفع كفاءة وتجميل المركز الإستكشافى للعلوم اللوحات الفنية

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وائل لطفي

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