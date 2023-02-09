الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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المصيلحى: نستهدف الوصول لـ4 ملايين طن قمح العام المقبل بمشروع الصوامع

القمح
القمح

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية المشروعات القومية التي نفذتها الدولة، ومنها مشروع صوامع القمح، حيث تمت زيادة السعة التخزينية من 1.4 مليون طن في 2014 إلى 3.4 مليون طن الآن، وسيتم خلال العام المقبل إضافة 600 ألف طن لنصل إلى 4 ملايين طن من القمح.

وأضاف وزير التموين خلال كلمته في افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات في محافظة المنوفية، أنه تمت إضافة سعات تخزينية أيضًا لمستودعات الزيوت، مؤكدًا أن ذلك كان أمرًا مهمًا جدًا لتوفير الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، احتفالية افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات في محافظة المنوفية.

وتُعد «سايلو فودز» للصناعات الغذائية، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، المدينة الصناعية الغذائية الأولى والوحيدة في الشرق الأوسط من حيث كونها الأكثر تكاملًا والأفضل تجهيزًا، حيث تهدف لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية بجودة ومعايير مرتفعة.

القمح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين مشروع صوامع القمح صوامع القمح

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