الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الراهبين» تشهد ختام فعاليات قصور الثقافة بمهرجان «حياة كريمة» في الغربية

فعاليات قصور الثقافة
فعاليات قصور الثقافة

شهدت قرية الراهبين، التابعة لمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، ختام فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وذلك ضمن مشاركة الهيئة بفعاليات مهرجان "حياة كريمة في البلد"، الذي تنظمه مؤسسة حياة كريمة بعدد من مر اكز محافظة الغربية.

بدأت فعاليات اليوم الأخير بتنفيذ العديد من الورش الفنية أعقبها إقامة معرض لمنتجات الورش الفنية التي أقيمت على مدار أيام المهرجان، حيث ضم المعرض عددًا كبيرا من المنتجات الحرفية، منها نماذج من الحلي، وقطع فنية للحفر على النحاس، ومنتجات من قماش الخيامية.

شهدت الفعاليات تفاعل أطفال القرية مع الفقرة المخصصة لمسرح العرائس، التي قدمت فاصلا منوعا من الاستعراضات الراقصة بمصاحبة عرائس الماريونيت، واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة غزل المحلة للفنون الشعبية، من خلال تقديم العديد من التابلوهات الاستعراضية التي عكست من خلالها شكل الفولكلور التراثي لمحافظة الغربية.

يُذكر أن فعاليات قصور الثقافة بمحافظة الغربية تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تم تنفيذها على مدار 8 أيام داخل العديد من مراكز محافظة الغربية ومن خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، والإدارة العامة للشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، والإدارة العامة لثقافة الغربية، برئاسة الأديب جابر سركيس.

فعاليات قصور الثقافة
فعاليات قصور الثقافة
فعاليات قصور الثقافة
فعاليات قصور الثقافة
الراهبين قصور الثقافة حياة كريمه معرض مسرح العرائس

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