بتكلفة 30 مليون و600 ألف جنيه.. رصف وتطوير 34 شارعا في المنوفية

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفي، ة بضرورة تكثيف التواجد الميداني لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لخطة الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال رصف شارع معرض رامي بطول 500 متر بداية من شارع بور سعيد وحتى سيدي عبد الرحيم و شارع المقابر بميت شهالة وامتداد شارع نادي المعلمين بطول 500 متر، وتركيب البلدورات بشارع الأرقم و صب الأرصفة الجانبية بشارع البريدي بميت شهالة والمتفرع من شارع ماكينة سراج الدين بداية من كشك البريدي وحتى سيدي حميد بطول 500 م، فضلا عن فرد طبقة السن بمحيط السنترال ( بشارع متفرع من بور سعيد (منطقة سيدى قيده) ، وخلف مدرسة سرسنا بطول 150 م، وشارع متفرع من شارع السنترال بطول 150 م ) ، وذلك ضمن خطة الرصف للعام المالى الحالى بـواقع رصف 16 شارعا، و11 شارعا ببلاط الإنترلوك بنطاق المدينة ، وكذا تسوية طبقة الأساس بشارع داير الناحية بقرية ساحل الجوابر وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع حصوة، وأعمال التطوير والمباني بطريق البطحة البحرية تمهيداً لرصفها ببلاط الإنترلوك لإضفاء مظهراً جماليا بالمدينة.

- رصف 11 شارعا في مدينة أشمون

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أعمال وضع طبقة السن والأساس وفردها بالشارع الخلفي لعبد المنعم رياض بداية من مجلس المدينة وحتى تقاطع شارع خالد بن الوليد بطول حوالي 400م ، وذلك ضمن الخطة الموسعة لرصف 11 شارعا، بنطاق المدينة لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين ، وتم التنبيه على القائمين بالأعمال بتكثيف الجهود لنهو الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المحددة مع التأكيد على الإلتزام بكافة المعايير الفنية المقررة حفاظا على الصالح العام.

وتابعت رئيسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور رصف شارع جنائن أبو حسن وشارع الصرف الصحى بنطاق المدينة وذلك عقب الإنتهاء من تطويره ورفع كفاءته ، وذلك ضمن 34 شارعا مستهدف تطويرهم ورصفهم، ضمن العام المالي الحالي بتكلفة 30 مليون و 600 ألف جنيه موزعة على 6 مربعات سكنية بالمدينة.

وفى مركز بركة السبع ، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال تركيب البلدورات بشارع عبد المنعم رياض ووضع طبقة السن بمتفرعات بورسعيد ، مؤكداً على انتظام العمل بكافة مواقع العمل بالشوارع الجارى رصفها بواقع 7 شوارع ومتفرعاتهم بنطاق المدينة .