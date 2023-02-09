الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق مزرعة فواكه وإصابة شخصين ببني سويف

مزرعة فواكه
مزرعة فواكه

سيطرت قوات الحماية المدنية في بني سويف على حريق شب داخل مزرعة فواكه بقرية زرابي الحيبة التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة.

وأسفر الحريق عن إصابة شخصين باختناق جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مزرعة فواكه بقرية زرابي الحيبة دائرة مركز الفشن، أسفر عن إصابة شخصين باختناق جراء الأدخنة المتصاعدة.

تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما دفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف بسيارتين وجرى نقل المصابان إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

واستقبل مستشفى الفشن المركزى  موظف بالشهر العقاري، مصابًا باختناق، وآخر مصاب باختناق، وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة.

قوات الحماية المدنية بني سويف مزرعة فواكه الاسعافات الأولية اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الخميس

سعر الفراخ البيضاء والكتاكيت وكرتونة البيض اليوم الخميس 9 فبراير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر