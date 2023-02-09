إخماد حريق مزرعة فواكه وإصابة شخصين ببني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية في بني سويف على حريق شب داخل مزرعة فواكه بقرية زرابي الحيبة التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة.

وأسفر الحريق عن إصابة شخصين باختناق جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مزرعة فواكه بقرية زرابي الحيبة دائرة مركز الفشن، أسفر عن إصابة شخصين باختناق جراء الأدخنة المتصاعدة.

تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما دفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف بسيارتين وجرى نقل المصابان إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

واستقبل مستشفى الفشن المركزى موظف بالشهر العقاري، مصابًا باختناق، وآخر مصاب باختناق، وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة.