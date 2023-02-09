الخميس 09 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كاترين «تحت الصفر».. والطقس بارد على الأنحاء كافة

كاترين
كاترين

توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم، إذ تصل إلى مستويات ما دون الصفر على بعض مناطق جنوب سيناء وأبرزها مرتفعات سانت كاترين، والتي تتهيأ فيها الفرصة إلى تساقط الثلوج.

وبحسب نشرة هيئة الأرصاد الجوية الصادرة بخصوص حالة الطقس اليوم، فتشير التوقعات إلى أن الطقس يكون باردًا في الصباح، ويكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأعلنت الأرصاد عن أن طقس اليوم يكون مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما تشير التوقعات إلى أن الطقس يكون معتدلًا على شمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتستمر درجات الحرارة في الانخفاض مع تقدم ساعات النهار وقدوم الليل.

كما كشف خبراء هيئة الأرصاد عن توقعات الطقس في الفترة المسائية اليوم، والتي تشهد طقسًا باردًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

 

وفيما يلي توقعات الأرصاد لدرجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصر ضمن طقس اليوم:
العظمى الصغرى

القاهرة 17 10

العاصمة الإدارية 17 09

6 أكتوبر 17 08

بنهــــا 18 10

دمنهور 17 10

وادى النطرون 18 09

كفرالشيخ 17 10

المنصورة 17 10

الزقازيق 18 10

شبين الكوم 17 09

طنطا 17 09

دمياط 17 10

بورسعيد 17 09

الإسماعيلية 18 09

السويس 17 09

العريش 17 09

رفح 16 08

رأس سدر 16 10

نخل 14 02

كاترين 10 01-

الطور 20 10

طابا 17 10

شرم الشيخ 23 13

الإسكندرية 16 10

العلمين الجديدة 15 09

مطروح 15 08

السلوم 15 07

سيوة 17 03

رأس غارب 22 11

الغردقة 21 10

سفاجا 22 11

مرسى علم 23 12

شلاتين 24 13

حلايب 22 14

أبورماد 23 14

رأس حدربة 23 15

الفيوم 18 07

بني سويف 18 06

المنيا 19 05

أسيوط 19 05

سوهاج 17 05

قنا 22 08

الأقصر 23 08

أسوان 24 10

الوادى الجديد 22 06

أبوسمبل 25 10

درجات الحرارة سانت كاترين مرتفعات سانت كاترين نخفاض درجات الحرارة تساقط الثلوج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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