الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهم استولى على 1.8 مليون جنيه من مواطنين بسوهاج

ضبط متهم
ضبط متهم

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة وسط الصعيد فرع سوهاج القبض على صاحب شركة خاصة  للملابس والمنسوجات يقيم بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل، عقب قيامه بأعمال النصب والاحتيال على 9 أشخاص، والاستيلاء منهم على مبلغ مليون و800 ألف جنيه فـى مجال تجارة الملابس الجاهزة والمنسوجات مقابل أرباح شهرية.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بورود بلاغ للقسم محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ 9 مواطنين ، ويقيمون بدائرة المحافظة بتضررهم من   صاحب شركة خاصة  للملابس والمنسوجات الكائنة بدائرة القسم، ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها " 1.800.000" مليون وثمانمائة ألف جنيهاً لتوظيفها فـي مجال تجارة الملابس الجاهزة والمنسوجات مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

 عقب تقنين الإجراءات وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم الدفع بمأمورية بالإشتراك مع إدارة المباحث الجنائية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة سوهاج أسفرت عن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

تم مواجهة المتهم بالشاكين، والذين قدموا ما يفيد حصوله منهم على المبالغ المالية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة..

ضباط الإدارة العامة مباحث الأموال العامة سوهاج صاحب شركة أرباح شهرية

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وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

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