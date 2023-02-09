الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدير معهد بحوث البساتين يكشف لـ«الدستور» أهمية مبادرة «100 مليون شجرة»

قيادات الزراعة تتفقد
قيادات الزراعة تتفقد الزراعات

قال الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مبادرة زراعة الـ100 مليون شجرة مثمرة المنبثقة عن قمة المناخ بشرم الشيخ تم البدء فى تنفيذها من خلال مشاتل الجيزة والمنوفية.

وأضاف لـ"الدستور" أن كل منطقة في مصر يفضل فيها زراعة أشجار بعينها سواء في الظهير الصحراوي أو الوجهين القبلي والبحري والقرى والمدن، إذ إن زراعة الأشجار تحقق فوائد أخرى مثل إنتاج الأخشاب.

وأشار إلى أن المبادرة تقلل التكلفة على المزارعين والمستثمرين الزراعيين، ومنها تكلفة مكافحة الأمراض وتخفيض كميات الأسمدة المستخدمة.

وحول الاعتراض على زراعة الأشجار المثمرة في المدن بسبب التلوث، قال: يمكن زراعتها في القرى والمناطق الجديدة والمدارس والجامعات البعيدة عن التلوث، وبالتالي يمكن زراعة الأشجار الخشبية في المدن.

وتابع أن من أفضل الأشجار المرشحة للزراعة بالمبادرة هي أشجار الموالح كالليمون حيث إن الشجرة تحمي نفسها بالأشواك، لافتا إلى أن مصر شهدت طفرة في تصدير الشتلات للخارج.

الزراعة تبدأ تنفيذ مباد زراعة ال100مليون شجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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