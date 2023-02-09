الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الري يختتم أول زيارة رسمية في حوض النيل

وزير الري
وزير الري

وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية ناجحة لدولتي تنزانيا وبوروندي الشقيقتين، عقد خلالها العديد من اللقاءات والمباحثات المهمة مع الوزراء من الدولتين لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى كافة المجالات وخاصة فى مجال الموارد المائية والري.

والتقى الدكتور سويلم خلال زيارته لتنزانيا، جمعة حميدو أويسو وزير المياه بجمهورية تنزانيا الاتحادية، حيث تم مناقشة تعزيز التعاون بين الدولتين فى مجال الموارد المائية والرى من خلال حفر آبار لتوفير مياه الشرب للمناطق التى تعانى من ندرة المياه ، وكذلك سبل دفع التعاون بين الدولتين فى مجال تنفيذ سدود حصاد مياه الأمطار إلى جانب الآبار الجوفية.

كما قام كذلك، بزيارة ميدانية لموقع سد "جوليوس نيريرى" فى تنزانيا حيث تم إستعراض تقدم سير العمل بالمشروع  وتفقد أعمال الإنشاءات بمكونات المشروع المختلفة ، حيث أعرب  عن فخره الشديد بالمستوى العالمى الذى وصلت له الشركات المصرية ممثلة فى تحالف شركتى المقاولون العرب والسويدى اليكتريك فى تنفيذ مثل هذه المشروعات الكبرى ، وتوجه سيادته بالشكر للحكومة التنزانية على ثقتها فى إختيار الشركات المصرية لتنفيذ هذا المشروع الكبير .

وخلال زيارته لدولة بوروندى التقى الدكتور سويلم، سانكتوس نيراجيرا  وزير البيئة والزراعة والثروة الحيوانية البوروندى ، حيث تم اجراء مباحثات بخصوص  مذكرة التعاون الموقعة بين الدولتين في مارس ٢٠٢١ في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية ، وكذلك إستعراض الدراسات المختلفة لسدود حصاد مياه الأمطار ، وتم التأكيد على  أهمية تبادل الخبرات بين الدولتين الشقيقتين لمواجهة التحديات التى يواجهها قطاع المياه وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة.

كما قام أيضا بزيارة ميدانية لموقع قنطرة  Rukarami التى تم إنشاؤها فى عام ١٩٩١ وتستخدم لتوفير مياه الرى للزراعة ، وذلك بهدف الوقوف عن كثب على إحتياجات الجانب البوروندى والوقوف على طبيعة المشروعات القائمة حتى يتسنى إعداد دراسات تستند على المعرفة وتلبى الإحتياجات التنموية لبوروندى فى مجال الموارد المائية ومجالات تطوير أنظمة الرى لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة والتى تهتم بها دولة بوروندى .

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