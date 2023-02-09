الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استطلاع: الديموقراطيون سيدعمون ترشح هاري كلينتون وهاريس

كلينتون وهاريس
كلينتون وهاريس

قال استطلاع رأي حديث نشرته صحيفة ذا هيل الأمريكية إن الديموقراطيين سوف يدعمون كلا من نائبة الرئيس كاملا هاريس والمرشحة الأمريكية الديموقراطية السابقة في انتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون حال عدم خوض الرئيس جو بايدن لسباق الانتخابات الأمريكية 2024.

كلينتون وهاريس

 وقالت الصحيفة الأمريكية، كشف استطلاع مبدئي افتراضي للحزب الديمقراطي أن الديموقراطيون سوف يرشحون كليينتون أو هاريس حال تخلف بايدن عن الانتخابات 2024، في الاستطلاع الذي شمل 2194 شخصًا، وجاءت هاريس في المرتبة الأولى بدعم 32 بالمائة. وحصلت كلينتون، التي ترشحت للرئاسة مرتين، على دعم بنسبة 20 % في الاستطلاع.

كما جاء في الاستطلاع بعد المتسابقتين أمثال وزير النقل بيت بوتيجيج وحاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم (ديمقراطي) والنائب ألكساندريا أوكاسيو كورتيز (ديمقراطي من نيويورك) والسناتور إليزابيث وارين (ديمقراطية من ماساشوستس) والمرشح السابق لمنصب حاكم ولاية جورجيا ستايسي أبرامز.

وقالت ذا هيل: يُعتقد أن بايدن يستعد لإطلاق حملته لإعادة انتخابه في الأسابيع المقبلة، مستخدمًا خطابه عن حالة الاتحاد كمنصة انطلاق ولكن استطلاعات الرأي أظهرت أن الناخبين الديمقراطيين فاترين في دعمهم لبايدن، حيث يفضل الكثيرون مرشحًا آخر ليكون مرشح الحزب في عام 2024.

ومن جانبها قالت النائبة نانسي بيلوسي (ديمقراطية من كاليفورنيا) ، رئيسة مجلس النواب السابقة ، على شبكة سي إن إن الأمريكية انه بعد خطاب حالة الاتحاد لبايدن يوم الثلاثاء  فهي لا تعتقد أن أي ديمقراطي آخر سيقرر تحدي بايدن إذا ترشح مرة أخرى، وقالت: اذا ترشح " أعلم أن الديمقراطيين سيقبلونه بالكامل". 

الناخبون السود يؤيدون ترشح بايدن

وأظهر استطلاع جديد أن غالبية الناخبين السود يوافقون على الأداء الوظيفي للرئيس بايدن، ويعتقدون أنه يجب أن يترشح لإعادة انتخابه في عام 2024 وفقًا لما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

استطلاع الديموقراطيون كاملا هاريس انتخابات الرئاسة 2024 هيلاري كلينتون كلينتون

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