الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: التضخم السنوى يسجل 26.5% خلال يناير

التضخم السنوي
التضخم السنوي

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 26.5% لشهر يناير 2023، مقابل 8.0% لنفس الشهـر من العام السابق.
واستعرض الإحصاء التغير السنوي شهر يناير 2023 مقارنة بشهر يناير 2022، كالتالي:  

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره 48.1% وتأتي التغييرات نتيجة للآتي: 
• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (65.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (59.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (56.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (60.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (30.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (20.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (33.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (50.4%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (13.9%) بسبب ارتفاع مجموعة الدخان بنسبة (13.9%).
3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (17.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (16.7%)، مجموعة الأحذية بنسبة (13.8%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (7.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (5.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.1%).
5-  سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (28.2%) بسبب ارتفاع مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (28.7%).
6-  سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (15.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (10.8%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (21.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (20.8%).
7-  سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (18.5%) بسبب ارتفاع مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (22.3%).

8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (30.6%) بسبب ارتفاع مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (46.6%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (12.8%). 
9-  سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%).
10-  سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (42.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (43.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (27.2%).
11-  سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (21.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (28.2%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (42.0%).
12- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (7.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (5.8%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (5.7%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (20.6%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (29.6%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.1%).

الاحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدل التضخم قسم الطعام مجموعة الحبوب اللحوم الدواجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

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