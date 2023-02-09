تقرير يونانى: مشروع الربط الكهربائى يربط مصر مباشرة بأثينا

أشادت صحيفة "ايكاثميربني" اليونانية بمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وقالت إنه يلبي الجيوسياسية المعقدة للمنطقة وتربط مصر مباشرة بأثينا.

وأضافت الصحيفة أن مشروع ربط الكهرباء بين مصر واليونان الذي طورته ELICA SA التابعة لمجموعة Copelouzos Group، هو حاليًا في مرحلة صياغة المسوح الفنية والمالية النهائية، على أن يتبعها قرار استثماري نهائي، وقال جون كاريداس، الرئيس التنفيذي لشركة Copelouzos Group's Renewables and Battery Storage، أثناء تقديمه المشروع، إن الخطة تلبي المعايير الجيوسياسية المعقدة للمنطقة وتربط مصر مباشرة بأتيكا.

وأضافت الصحيفة أن المشروع الذي تبلغ ميزانيته 4 مليارات يورو، مرشح لإدراجه في قائمة مشاريع الطاقة ذات الاهتمام المشترك (PCIs).

ويتضمن ربطًا كهربائيًا عبر كابل بحري بطول 950 كيلومترًا تقريبًا مع قدرة ثنائية الاتجاه، ويهدف إلى نقل 3000 ميجاوات من الطاقة المولدة من 9.5 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة التي ستقوم مجموعة Copelouzos Group بتحويلها من مصر إلى اليونان وبقية أوروبا.

وستكون هذه الطاقة الخضراء قادرة على استبدال 4.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا وستقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 10 ملايين طن سنويًا.