دورى القسم الثانى.. لافيينا يواجه المدينة المنورة والمقاصة يستضيف كيما فى مجموعة الصعيد

تقام اليوم الخميس 6 مباريات في الأسبوع السابع عشر للمجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد في دوري القسم الثاني، حيث يحل لافيينا المتصدر برصيد 36 نقطة بقيادة المجري جورج جاليدي ضيفا على المدينة المنورة الذي يحتل المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط بقيادة شديد قناوي وحقق لافيينا خمسة انتصارات متتالية على شبان قنا والفيوم والنصر للتعدين وتليفونات بني سويف وأسمنت أسيوط وتعادل في الجولة الماضية مع المنيا ويسعى للعودة للانتصارات والاحتفاظ بالقمة بينما يسعى المدينة المنورة لتحقيق مفاجأة تقلب موازيين صراع القمة رأسا على عقب.

ويستضيف فريث المقاصة الرابع برصيد 26 نقطة بقيادة طارق حجاج فريق كيما السادس برصيد 23 نقطة بقيادة علي عاشور ولم يحقق المقاصة أي فوز في المباريات الخمس الأخيرة، بينما جمع كيما 11 نقطة من أخر خمس مباريات ويسعى للفوز والتساوي مع المقاصة في رصيد النقاط.

ويستضيف النصر للتعدين الخامس برصيد 26 نقطة بقيادة حسن عبد المنعم فريق شبان قنا الثاني عشر برصيد 17 نقطة بقيادة كمل الزين، ويسعى التعدين للفوز والانفراد بالمركز الرابع في حالة تعثر المقاصة أمام كيما.

ويحل ديروط السابع برصيد 22 نقطة بقيادة سعد فاروق ضيفا على الألومنيوم الثامن برصيد 22 نقطة بقيادة أبو طالب العيسوي في مباراة متكافئة يسعى كل فريق لحصد نقاها الثلاث للمنافسة على دحول المربع الذهبي.

ويستضيف تليفونات بني سويف الأخير برصيد 10 نقاط فريق طامية الرابع عشر برصيد 14 نقطة في المباراة الأولى لفؤاد سلامة المدير الفني للتليفونات الذي تولي المسئولية بعد رحيل عماد عابدين ومن المفارقات الطريفة أنها ستكون أمام المقاصة فريقه السابق.

ويحل ملوي الثالث عشر برصيد 17 نقطة بقيادة إبراهيم صدقي ضيفا على فريق أسمنت أسيوط الحادي عشر برصيد 18 نقطة بقيادة الإسباني جونزاليس في مباراة تحسين المراكز.