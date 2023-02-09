«ذكرى سيدة الغناء العربى» و«عيد الحب» على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

يحتضن مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، في الثامنة من مساء اليوم الخميس، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أعمال سيدة الغناء العربي أم كلثوم، حيث يبدأ الفاصل الأول من الحفل ب لحن "الورد جميل" أداء عازف القانون الأول الفنان علي الخبير ثم تغني الفنانة مروة حمدي: ألف ليلة وليلة، إنت عمري.

وفي الفاصل الثاني من الحفل يقدم عازف الكمان الأول الفنان هيثم الكاتب لحن "يا ليلة العيد"، وتختتم الحفل الفنانة حسناء برائعتي كوكب الشرق أمل حياتي، الحب كده.

يذكر أن "كوكب الشرق" السيدة أم كلثوم رحلت عن عالمنا في فبراير عام 1975، ولكنها لا تزال تتربع على عرش الغناء في العالم العربي.

وقدّمت للسينما 6 أفلام، أبرزها وداد، وساهمت في المجهود الحربي في أعقاب حرب 67، حيث أحيت حفلين تاريخيين على مسرح الأولمبيا في فرنسا.

ــ دراسة نقدية تتناول العرض المسرحي"خطة كيوبيد".

في سياق متصل، يقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ في الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس أيضا، أمسية فنية ثقافية، تقدم من خلالها دراسة نقدية تتناول العرض المسرحي"خطة كيوبيد"، وذلك في قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام، عقب انتهاء العرض مباشرة، وبحضور المشاركين بالعرض المسرحي "خطة كيوبيد" إنتاج فرقة المسرح الحديث، بقيادة الفنان القدير محسن منصور.

يتحدث في الأمسية كل من: المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، الناقدة المسرحية الدكتورة وفاء كمالو، ويدير الدراسة النقدية الباحثة المسرحية رشا زيدان.

وكان فريق عمل العرض المسرحي “خطة كيوبيد”، قد احتفل بليلة العرض الــ 100 قبل أيام، والعرض لاقي استحسان الجمهور ترجم في الإقبال الكبير علي حضور العرض. والعرض من تأليف وأشعار عبد الله الشاعر، ومن إخراج أحمد فؤاد.