الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رودريجو: الأهلى زاد من صعوبة المباراة أمامنا.. وعلينا الحذر أمام الهلال

رودريجو جوس
رودريجو جوس

أكد رودريجو جوس، مهاجم ريال مدريد الإسباني، أن مباراة فريقه أمام الأهلي كانت صعبة للغاية في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز على الأهلي بنتيجة 4-1 في نصف نهائي مونديال الأندية.

وقال رودريجو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لريال مدريد: “المباراة كانت صعبة وكانت رائعة على الرغم أن المنافس جعل الأمر صعب علينا في بعض الأوقات لكن ريال مدريد لعب بشكل جيد”.

وأضاف: "لعبنا بشكل جيد وصنعنا الكثير من الفرص، كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، لكننا في المباراة النهائية، وهذا هو الشيء المهم".

وبشأن مواجهة الهلال السعودي في المباراة النهائية، أوضح: "علينا الحذر من الهلال، المباراة النهائية ستكون صعبة للغاية ويجب أن ننتبه لجودة لاعبي الخصم، سنحصل على بعض الراحة ونأمل في الفوز باللقب".

وعن الجدل الدائر حول زميله ومواطنه فينيسيوس جونيور وما يتعرض له من مضايقات، أفاد ودريجو "هذه قضية حساسة، لا أعرف ماذا أقول، أعلم أن الأمور لن تتغير".

وعن تغيير مركزه ومشاركته في مركز المهاجم الصريح، كشف " إنه المكان الذي يمكنني أن أخلق فيه المزيد من الخطورة".

رودريجو جوس الاهلى الهلال السعودي بطولة كأس العالم للأندية ريال مدريد

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