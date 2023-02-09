الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

خالد مرتجى: الخسارة أمام ريال مدريد محزنة لأنها لا تعكس سير اللقاء

خالد مرتجي
خالد مرتجي

قال خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وأمين صندوق النادي، إن الخسارة أمام ريال مدريد محزنة لأنها لا تعكس سير المباراة، خاصة وأن الفريق قدم شوط أول مميز والهدف الأول جاء من خطأ فردي.

وأضاف مرتجي في حواره مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد في برنامج الماتش: "كان جالس بجواري أرسين فينجر مدرب أرسنال التاريخي والذي قال إن الأهلي فريق مميز ويمتلك كواليتي عالٍ واللاعبين بيقدمو آداء ند بالند أمام ريال مدريد".

وتابع: "آخر هدفين في المباراة سجلا بشكل لا يعبر عن أداء وسير المباراة وأضعنا فرصا كانت قريبة من المرمى ومن تسجيل هدف التعادل، هدفنا تحقيق ميدالية أمام فلامنجو المباراة المقبلة".

وأكمل: "شرفنا الكرة المصرية بهذه المباراة تحدثت مع فوزي لقجع أبلغته أننا في وسط بلدنا بهذا الجمهور الكبير لتشجعيهم للأهلي طوال المباراة خاصة وأننا مفتقدين الجمهور بهذه الكمية في القاهرة منذ 11 عامًا".

خالد مرتجي الاهلى ريال مدريد أرسن فينجر الأهلي في كأس العالم للأندية

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