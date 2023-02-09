الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ميدو: أمر واحد أحزننى فى مباراة الأهلى وريال مدريد

أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو

تحدث أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عقب انتهاء مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتمكن ريال مدريد من التأهل للنهائي بالفوز على الأهلي بنتيجة 4-1، ليضرب النادي الأبيض الإسباني موعدًا مع الهلال في النهائي بينما يلتقي الأهلي أمام فلامينجو البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "هناك فوارق كبيرة بين لاعبي الأهلي وريال مدريد، اللاعبون الكبار دائمًا ما ذهبون لأوروبا وما يحزن في المباراة أن هناك عددًا كبيرًا من لاعبي الأهلي كانوا يلعبون وهم خائفين".

وتابع: "كنت أرى أن هذه المباراة فرصة للاعبي الأهلي أن يستمتعوا، لأنه كان هناك توقعات من العالم كله أن ريال مدريد سيحقق الفوز، ما المانع أن تلعب بدون خوف، كان هناك تسرع واضح واللاعبون كانوا يتخلصون من الكرة بشكل سريع".

وأضاف: "خسارة أن هناك لاعبين في حدث مهم مثل ذلك ويهدرون الوقت ولا يُظهرون أنفسهم للعالم في مثل هذه المباراة، الطبيعي في مثل هذه المباريات أن يحدث العكس".

وأردف: "الكرة ليست إمكانيات فقط، ولكن إيمان وثقة بالنفس وبكل صراحة اللاعب الذي يخوض مثل هذه المباريات وليس لديه ثقة في نفسه وإيمان بإمكانياته لا يستحق التواجد في اللقاء".

أحمد حسام “ميدو” ريال مدريد فلامنجو البرازيلي الاهلى بطولة كأس العالم للأندية

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