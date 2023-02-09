مانشستر يونايتد يسقط فى فخ التعادل أمام ليدز فى الدورى الإنجليزى

سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق أمام مضيفه ليدز يونايتد، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد أولد ترافورد معقل “الشياطين الحمر”، والمؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2022-2023.

فريق ليدز يونايتد لم يمهل مانشستر يونايتد أكثر من دقيقة، ليفتتح باب التسجيل عن طريق الإيطالي جينونتو بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 48، سجل المدافع الفرنسي لـ مانشستر يونايتد، رافاييل فاران الهدف الثاني لـ ليدز يونايتد عندما حاول تسديدة سامر فيلا لمرمى ديفيد دي خيا بالخطأ.

واستطاع ماركوس راشفورد تقليص الفارق لـ مانشستر يونايتد بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 62 بضربة رأسية رائعة من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من الجهة اليمنى من البرتغالي ديوجو دالوت.

واستطاع البديل جادون سانشو تسجيل هدف التعادل لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 70 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، من متابعة للكرة المقطوعة من زميله لوك شاو، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد لـ 43 نقطة في المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة، فيما رفع ليدز يونايتد رصيده لـ 19 نقطة في المركز السادس عشر.

وأعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، الإثنين الماضي، عن إقالة الأمريكي جيسي مارش من تدريب الفريق بشكل رسمي.

بيان ليدز يونايتد

ونشر نادي ليدز بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: "يمكن ليدز يونايتد تأكيد إعفاء المدرب جيسي مارش من مهامه".

وأضاف: "انضم جيسي إلى النادي في فبراير 2022 وكان له دور أساسي في إبقاء النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز في اليوم الأخير من الموسم الماضي".

وزاد: "نود أن نشكر جيسي وموظفيه في الغرف الخلفية على جهودهم ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل. عملية تعيين مدرب جديد جارية وسنواصل إبقاء المشجعين على اطلاع دائم طوال الأيام المقبلة".

وأتت إقالة جيسي مارش من تدريب فريق ليدز يونايتد بعد هزيمته بهدف دون مقابل أمام نوتنجهام فورست أمس الأحد في الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

ورحل أيضًا عن ليدز يونايتد، مساعدو مارش، رينيه ماريك وكاميرون توشاك وبيير باريو.