الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا مينا يترأس صلوات سيامة راهب وطالب رهبنة بدير مارجرجس

الأنبا مينا
الأنبا مينا

صلى الأنبا مينا، أسقف ورئيس دير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة أمس الأول قداس اليوم الأول من صوم نينوى بكاتدرائية الدير.

وقبل القداس صلى نيافته صلوات رهبنة أحد طالبي الرهبنة بعد أن أنهى فترة الاختبار الرهباني، وحمل الراهب الجديد اسم الراهب داود الچورچي. كما تم قبول أحد راغبي الرهبنة لبدء فترة الاختبار الرهباني.

في السياق، صلى الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة، اليوم، قداس اليوم الثالث من صوم نينوى في كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة (مقر مطرانية)، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٢٥٠ من أبناء الإيبارشية شمامسة، في رتبتي إبصالتس (مرتل) وأغنسطس (قارئ).

وبدأت الكنيسة الأرثوذكسية، الإثنين، صوم نينوى المعروف بـ«صوم يونان»، وذلك على مدار ثلاثة أيام تنتهي بفصح يونان، والذي يحل في 9 فبراير 2023.

ويقع صوم يونان قبل بداية الصوم الكبير بأسبوعين، ليحتفل الأقباط بفصح يونان يوم الخميس. خلال فترة الصوم، تطلق إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أكثر من قداس على مدار اليوم لمشاركة أكبر قدر من الأفراد في قداسات الصوم.

و«صوم يونان» هو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتى فقط.

كما تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية ، وبطريرك الكرازة لبدء الصوم الكبير المقدس الذي يستمر على مدار 55 يوماً ينقطع فيهم  الأقباط عن اكل اللحوم ويكتفي بالطعام النباتي فقط.

الانبا مينا رئيس دير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة صوم نينوى طالبي الرهبنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بداية الصوم الكبير

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