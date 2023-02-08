محمد هانى: النتيجة غير مرضية وهدفنا تحقيق البرونزية

عبّر محمد هاني، لاعب النادي الأهلي عن حزنه بعد الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني في بطولة كأس العالم للأندية.

وخسر الأهلي أمام ريال مدريد في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، والتي أقيمت على ملعب مولاي عبدالله بمدينة الرباط المغربية، بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال هاني في تصريحات عقب المباراة: "الحمدلله كنا نريد تحقيق نتيجة أفضل من ذلك وإسعاد الجماهير بإنجاز التأهل للنهائي، ولكن لم يحالفنا التوفيق".



أضاف: "الجماهير كانت تساندنا في الملعب، ونشكر الجماهير المغربية على دعمها لنا، الملعب كان ممتلئًا بالجماهير اليوم، ونشكر جمهور الأهلي المتواجد خلفنا في كل مكان".



وأردف: "سنبدأ التحضير لمباراة فلامنجو، وأغلقنا صفحة مباراة ريال مدريد وسنركز على تحقيق البرونزية الثالثة على التوالي".



وواصل: "كنا نريد الفوز والصعود للنهائي لأول مرة في تاريخنا، الجميع قدم ما عليه وجميع اللاعبين قدموا ما في إمكانهم، لم يقصر أحد، النتيجة غير مرضية لنا ولكن الحمدلله".

وضرب الأهلي موعدًا مع نادي فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة، يوم السبت المقبل في الخامسة والنصف عصرًا.

وتقدم فينسيوس جونيور لريال مدريد في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول بعدما انفرد بالحارس محمد الشناوي وسدد الكرة فوقه لتسكن الشباك.

وأضاف فريدريكو فالفيردي الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بعد متابعته لتسديدة رودريجو التي ارتدت من الشناوي وراوغ الشناوي وسدد الكرة في الشباك.

وقلص علي معلول النتيجة للأهلي في الدقيقة 65 من عمر المباراة بركلة جزاء، تحصل عليها حسين الشحات بعد عرقلته من إدواردو كامافينجا وسدد معلول الكرة على يمين الحارس في الشباك.

وأهدر لوكا مودريتش ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 87، بعدما سدد الكرة على يسار الشناوي وتصدى لها الأخير.

وأضاف رودريجو جويس الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد اختراق داني سيبايوس لمنطقة جزاء الأهلي وتمرير الكرة له بالكعب ولعبها فوق الشناوي.

ثم أضاف سيرجيو أريباس الهدف الرابع لريال مدريد في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بعد ركلة حرة نفذها ديفيد ألابا عرضية داخل منطقة الجزاء، وأبعدها محمود متولي ووصلت أمام أريباس الذي سددها بيسراه وسكنت الشباك على يسار الشناوي.