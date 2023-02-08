الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير أمريكى يكشف سر الزيارة المفاجئة لزيلينسكى فى بريطانيا

زيلينسكي
زيلينسكي

سلطت شبكة إي بي سي الأمريكية، اليوم الاربعاء، الضوء على زيارة الرئيس الاوكراني فولديمير زيلينسكي إلى لندن خلال هذه الفترة، مشيرة الى أنه فضلا عن خطابه أمام البرلمان البريطاني في لندن والتي تعد من ثاني رحلة دولية معروفة لديه منذ بدأ الغزو الروسي الاوكراني في فبراير الماضي. 

وبحسب الشبكة الامريكية، فقد أعلنت مجموعة السبع يوم الجمعة أنها ستمنح 32 مليار دولار كمساعدات اقتصادية لأوكرانيا.

مساعدات بريطانية لأوكرانيا 

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وألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة أمام البرلمان في لندن، حيث أعلنت المملكة المتحدة عن خطط لزيادة شحناتها من "المساعدات الفتاكة، وقال زيلينسكي بعد أن تلقى ترحيبا حارا من أعضاء مجلسي البرلمان: "لقد جئت إلى هنا لأقف أمامكم نيابة عن الشجعان. 

وشكر بريطانيا على تدريب القوات "الذين سيتم نشرهم بعد ذلك في الخطوط الأمامية - في الخطوط الأمامية - ماهرون ومتشوقون ومجهزون للفوز".

وتعد هذه الزيارة هي ثاني رحلة دولية معروفة يقوم بها زيلنكي منذ بدء الغزو الروسي قبل نحو عام،  وأكدت الرحلة على "الصداقة التي لا تنفصم" بين المملكة المتحدة وأوكرانيا. 

زيارة مفاجئة  

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وتابع التقرير أن  داونينج ستريت أعلن عن الزيارة المفاجئة صباح الأربعاء، قائلا إنها تأتي في الوقت الذي توسع فيه المملكة المتحدة تدريباتها للقوات المسلحة الأوكرانية، كما التقى زيلينسكي بالملك تشارلز في قصر باكنجهام. 

وقال زيلينسكي لأعضاء البرلمان، كان الملك طيارًا في سلاح الجو ، وفي أوكرانيا كل طيار في سلاح الجو هو ملك".

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه من المتوقع أن يناقش زيلينسكي وسوناك ما وصفته المملكة المتحدة بأنه نهج "ذو الشقين" لمساعدة أوكرانيا، والذي تضمن "زيادة" في توريد المعدات العسكرية والدعم طويل الأمد بتدريب القوات.

وقال مسؤولون بريطانيون ، كجزء من محادثات اليوم ، اقترح رئيس الوزراء البريطاني تعزيز عرض تدريب المملكة المتحدة للقوات الأوكرانية، بما في ذلك توسيعه ليشمل طياري الطائرات المقاتلة لضمان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن أجوائها بشكل جيد في المستقبل".

وقال مسؤولون إنه تم تدريب حوالي 10 آلاف جندي أوكراني في المملكة المتحدة في الأشهر الستة الماضية. ومن المتوقع تدريب أكثر من 20 ألف جندي إضافي هذا العام.

كما توقع العديد من استمرار البرنامج في التوسع على مدار العام، فضلا عن خطط زيلينسكي للقاء مسؤولي الدفاع في المملكة المتحدة لمناقشة التدريب.

 

زيلينسكي روسيا أوكرانيا بريطانيا الرئيس الاووكراني سر الزيرة المفاجئة

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وائل لطفي

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