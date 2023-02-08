الشناوى يتصدى لركلة جزاء مودريتش فى كأس العالم للأندية

تصدى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، لركلة جزاء في المباراة التي تجمع فريقه بـ ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 87 بعد العودة لتقنية الفيديو لعرقلة السولية لـ فينسيوس جونيور، ليتولى لوكا مودريتش مهمة تنفيذها، لكن محمد الشناوي تصدى لها ببراعة.

سجل هدفي الريال فينسيوس جونيور في الدقيقة 42 وفيدي فالفيردي في الدقيقة 47 وجاء هدف الأهلي عن طريق علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة 63.

أحداث الشوط الأول

ريال مدريد سيطر على مجريات الأمور لكن بدون أي خطورة.

وكانت أخطر كرات الريال بعد 3 دقائق فقط، خطيرة لصالح ريال مدريد ومن ثم عرضية أرضية من ناتشو من يمين منطقة الجزاء شتتها محمد هاني مدافع الأهلي ببراعة.

الأهلي تحسن مستواه كثيرًا في الربع ساعة الثانية من الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 17 كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق ريال مدريد من ركلة ركنية من الطرف الأيسر عن طريق مودريتش على رأس روديجير الذي سدد كرة في منتصف المرمى ليتصدى لها حارس الأهلي بنجاح.

هجوم مرتد لصالح الأهلي ومن ثم تمريرة من أحمد عبدالقادر إلى محمد شريف يسار منطقة الجزاء ليسدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 24 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق ريال مدريد من ركلة ركنية من الطرف الأيسر عن طريق توني كروس أبعدها الشناوي بنجاح.

في الدقيقة 26 مرور رائع من أحمد عبدالقادر من يسار منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية على رأس محمود متولي الذي مررها إلى محمد عبدالمنعم ليسدد رأسية مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 28 تصويبة من تشواميني من خارج منطقة الجزاء لصالح ريال مدريد تصدى لها حارس الأهلي لكن لم يستطع السيطرة على الكرة.

في الدقيقة 29 أخطر فرص الريال بعد انفراد تام من فينيسيوس لاعب ريال مدريد الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

بعد ذلك تلاعب رودريجو بدفاع الأهلي، لكنه وضع الكرة ساقطة ارتطمت بالقائم وخرجت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 31 مراوغة رائعة من حسين الشحات لكامافينجا قبل أن يسدد كرة قوية تصدى لها حارس الريال.

في الدقيقة 37 كرة طولية رائعة من كروس إلى فالفيردي الذي سدد كرة على الطائر من يمين منطقة الجزاء لصالح ريال مدريد تصدى لها حارس الأهلي بنجاح.

في الدقيقة 42 سجل فينيسيوس جونيور هدف ريال مدريد الأول بعد خطأ فادح من محمود متولي الذي فشل في قطع الكرة لتصل إلى البرازيلي الذي انفرد بالحارس محمد الشناوي ووضع الكرة ساقطة من فوقه.

أحداث الشوط الثاني

ريال مدريد باغت الأهلي بهدف مبكر مع بداية الشوط الثاني بعد تمريرة من مودريتش إلى رودريجو الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة تصدى لها حارس مرمى الأهلي لتصل إلى فالفيردي الذي راوغ محمد عبدالمنعم وسدد الكرة داخل الشباك.

في الدقيقة 62 انفراد تام من فينسيوس لاعب ريال مدريد الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 63 بعد عرقلة لصالح حسين الشحات من كامافينجا داخل منطقة الجزاء.

وسدد علي معلول ركلة الجزاء على يمين الحارس لونين.

الأهلي أهدر فرصة التعادل في الدقيقة 70 بعد كرة عرضية أرضية رائعة من محمد هاني من الطرف الأيمن إلى أفشة الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.



جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمود متولي - محمد عبدالمنعم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات - محمد شريف - أحمد عبدالقادر.