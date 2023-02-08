على معلول يسجل الهدف الأول للأهلى فى مرمى ريال مدريد

سجل علي معلول، لاعب النادي الأهلي، الهدف الأول لفريقه في مرمى ريال مدريد بالمباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات نصف نهائي كأس العالم للأندية.



وأنهى ريال مدريد الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد، ثم سجل فالفيردي الهدف الثاني في مطلع الشوط الثاني.

وتحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 62 من عمر المباراة بعد عرقلة حسين الشحات داخل منطقة الجزاء.

وسدد علي معلول الكرة على يمين الحارس أندريه لونين لتسكن الشباك في الدقيقة 64.



وسجل فينسيوس جونيور هدف ريال مدريد الأول، في الدقيقة 42، مستغلًا خطأ فادحًا من محمود متولي في إبعاد الكرة.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 47 بعدما استقبل رودريجو تمريرة رائعة لينفرد بالشناوي ثم سددها تصدى لها الشناوي قبل أن يتابعها فالفيردي في المرمى.

وشهدت الدقيقة 17 كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق ريال مدريد من ركلة ركنية من الطرف الأيسر عن طريق مودريتش على رأس روديجير الذي سدد كرة في منتصف المرمى ليتصدى لها حارس الأهلي بنجاح.

هجوم مرتد لصالح الأهلي ومن ثم تمريرة من أحمد عبدالقادر إلى محمد شريف يسار منطقة الجزاء ليسدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 24 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق ريال مدريد من ركلة ركنية من الطرف الأيسر عن طريق توني كروس أبعدها الشناوي بنجاح.

في الدقيقة 26 مرور رائع من أحمد عبدالقادر من يسار منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية على رأس محمود متولي الذي مررها إلى محمد عبدالمنعم ليسدد رأسية مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 28 تصويبة من تشواميني من خارج منطقة الجزاء لصالح ريال مدريد تصدى لها حارس الأهلي لكن لم يستطع السيطرة على الكرة.

في الدقيقة 29 أخطر فرص الريال بعد انفراد تام من فينسيوس لاعب ريال مدريد الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

بعد ذلك تلاعب رودريجو بدفاع الأهلى، لكنه وضع الكرة ساقطة ارتطمت بالقائم وخرجت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 31 مراوغة رائعة من حسين الشحات لكامافينجا قبل أن يسدد كرة قوية تصدى لها حارس الريال.

في الدقيقة 37 كرة طولية رائعة من كروس إلى فالفيردي الذي سدد كرة على الطائر من يمين منطقة الجزاء لصالح ريال مدريد تصدى لها حارس الأهلي بنجاح.

في الدقيقة 42 سجل فينيسيوس جونيور هدف ريال مدريد الأول بعد خطأ فادح من محمود متولي الذي فشل في قطع الكرة لتصل إلى البرازيلي الذي انفرد بالحارس محمد الشناوي ووضع الكرة ساقطة من فوقه.

تشكيل الأهلي أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمود متولي - محمد عبدالمنعم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات - محمد شريف - أحمد عبد القادر.