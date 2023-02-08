النفط يواصل ارتفاعه ويقترب من 85 دولارًا يوميًا للبرميل

اقتربت أسعار النفط، مساء اليوم الأربعاء، من 85 دولارًا للبرميل، مواصلة ارتفاعها المستمر مُنذ أيام، وفق وكالة رويترز الإخبارية.

وسجلت العقود الآجلة من خام برنت 84.94 دولار للبرميل فيما كانت قد أغلقت أمس عند 83.69 دولار.

وارتفع الخام الأمريكي لتبلغ عقوده الآجلة 78.48 دولار للبرميل، وكانت قد أغلقت أمس مسجلة 77.14 دولار.

مخزونات الخام الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها التي حققتها خلال اليومين الماضيين، إذ انخفض الدولار بعد أن بدا رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أقل تشددًا بشأن أسعار الفائدة مما توقعته الأسواق، ومع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بشكل مفاجئ.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا، أو 0.1 في المئة، إلى 83.80 دولار للبرميل، لتزيد من مكاسبها التي بلغت 3.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتًا، أو 0.2 في المئة، إلى 77.27 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 4.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وانخفض مؤشر الدولار قليلًا إلى 103.29 في التعاملات المبكرة، مواصلًا الخسائر بعد تصريحات باول أمس الثلاثاء، مما جعل النفط أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومع زيادات أقل حدة في أسعار الفائدة الأمريكية، تأمل السوق أن يتمكن أكبر اقتصاد في العالم ومستهلك النفط من تفادي تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي أو حتى الركود وتجنب تراجع الطلب على النفط.

ومما قدم دعمًا للسوق، أظهرت بيانات المخزون الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام تراجعت بنحو 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من فبراير، وفقًا لمصادر السوق.

وخالف ذلك توقعات تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم والذين قدروا نمو مخزونات الخام بنحو 2.5 مليون برميل.

ومع ذلك، ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير أكثر من المتوقع. وصعدت مخزونات البنزين بنحو 5.3 مليون برميل ومخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بنحو 1.1 مليون برميل.

وستتطلع السوق لمعرفة ما إذا كانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، المقرر تقديمها في الساعة 1530 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء، تؤكد انخفاض مخزونات الخام.