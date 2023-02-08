ضبط 100 طن زيتون مخلل داخل مصنع بدون ترخيص بوادى النطرون

أكدت د.نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

شنت مديرية تموين البحيرة برئاسة المحاسب مجدى الخضر وإشراف مفتاح عبداللطيف، مدير الرقابة التموينية حملة تموينية على الأسواق بوادى النطرون أسفرت عن ضبط 100 طن زيتون مخلل بمصنع يدار بدون ترخيص أو سجل صناعي وتم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكدت نائب محافظ البحيرة تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحال والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.