الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد قرار «الوزراء».. أسماء 32 شركة تستعد الدولة لطرح أسهمها بالبورصة

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

أعلن مجلس الوزراء، عن اتجاه الدولة لطرح أسهم نحو 32 شركة على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح عامًا من خلال البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، أو كليهما.  

وأوضح "الوزراء" أن الـ32 شركة المقرر طرح نسب بها، تشمل 18 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا، وتضم "بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الإفريقي الدولي"، كما تضم "شركة مصر لتكنولوجيا التجارة (MTS)، والنصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، وشركة المستقبل للتنمية العمرانية، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح".

كما تضم: "شركة حلوان للأسمدة، والشركة الوطنية للمنتجات البترولية، والشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، والنصر للتعدين، وشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، وشركة الحفر للبترول، وشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وسيناء للمنجنيز".

إضافة إلى شركات "المصرية للسبائك الحديدية، والرباط لأنوار السفن، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، والصالحية للاستثمار والتنمية، والفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومصر لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين"، فضلًا عن محطة توليد الرياح بجبل الزيت، ومحطة توليد الرياح بالزعفرانة، ومحطة بني سويف لتوليد الكهرباء، و"صافي" لتعبئة المياه، وتنمية الصناعات الكيماوية – سيد، وشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، والأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للمستحضرات الطبية. 

وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مجلس الوزراء ناقش اليوم موضوعات مهمة، وتحركنا الفترة الماضية في ضوء الأزمة العالمية الجارية، لإعداد سيناريوهات مختلفة خلال العامين المقبلين، ولا بد أن نتحوط، لأنه فيما يبدو أن الأزمة الروسية الأوكرانية ستستمر بعد ٢٠٢٣.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي له بمقر مجلس الوزراء اليوم، إن الدولة تعلن اليوم، الشركات التي سيتم طرحها سواء فى البورصة أو لشريك استراتيجي أو الاثنين معًا، بمعنى أنه سيكون هناك جزء يطرح فى البورصة وجزء لشريك استراتيجي.

وتابع رئيس الوزراء، أن ذلك يأتي بهدف توسيع مشاركة المصريين فى قاعدة الملكية.

وأعلن رئيس الوزراء، عن أنهم كحكومة قرروا طرح 32 شركة، سيتم طرحها على مدار عام كامل حتى الربع الأول من 2024، مُشيرًا إلى أن 25% من عملية الطرح على الأقل تنتهي فى أول ٦ أشهر.

منتجات البترولية مصر للمستحضرات الطبية مستثمر استراتيجي محطة بني سويف مجلس الوزراء فنادق صناعات الكيماوية حاويات والبضائع

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

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