الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: قرارات العفو الرئاسى الأخيرة من أبرز ثمار الحوار الوطنى

النائب عمرو هندى
النائب عمرو هندى

أشاد النائب عمرو هندى عضو مجلس النواب، بقرارت العفو الرئاسى الأخيرة، وأيضًا بقرارات الإفراج عن أهالي جزيرة الوراق، موضحًا أن دفعات الإفراجات المتتالية تعد من أبرز ثمار الحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، معبرًا عن سعادته لما يحظى به هذا الملف من اهتمام وعمل جاد.

وأكد هندى، فى تصريحات له اليوم، أن عدد المفرج عنهم تجاوز الألف منذ عمل اللجنة بعد انطباق شروط العفو عليهم، وهو عمل دءوب يعبر عن إرادة الدولة المصرية.

وأوضح، أن هذا يأتى فى إطار الجهود المستمرة لخروج المحبوسين فى قضايا مختلفة، مشددًا على أن الدعم الرئاسى قوة دفع مستمرة لخروج نتائج متتالية وسريعة لأعمال اللجنة، بالإضافة إلى التننسيق المستمر مع النائب العام ووزير الداخلية، والذى يشكل نجاحًا لعمل اللجنة.

ولفت النائب عمرو هندى، إلى أن الجهود لخروج دفعات متتالية بالتوازى مع دمج المفرج عنهم مجتمعيًا، يحقق النجاح فى هذا الملف، واستطاعت اللجنة أن تعمل على دمج العديد من الذين خرجوا فى الدفعات المتتالية.

وأوضح أن عمل لجنة العفو يعد جزءًا من إرساء حالة السلام المجتمعى وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية بهدف خلق حالة من التسامح، مشيرًا إلى أن لجنة العفو تأخذ حالة من الاهتمام السياسى والمجتمعى الكبير.
 

النائب عمرو هندي مجلس النواب العفو الرئاسي أهالي جزيرة الوراق السيسي المحبوسين

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