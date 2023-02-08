الأربعاء 08 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين ردًا على بايدن: «سندافع بحزم عن سيادة الصين وأمنها ومصالحها»

الصين
الصين

قالت الصين، اليوم الأربعاء، إنها "ستدافع بحزم" عن مصالحها، داعية الولايات المتحدة إلى العمل على ترميم العلاقات بينهما، بعد أن حذر الرئيس الأميركي جو بايدن بكين خلال خطابه السنوي عن "حال الاتحاد" أمام الكونجرس.

وأكد بايدن، أمس الثلاثاء، بعد حادثة المنطاد الصيني الذي حلق فوق الأراضي الأميركية قبل إسقاطه في نهاية الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة "ستتحرك" إذا "هددت الصين سيادتها".

كذلك دعا إلى "الوحدة" بين الديمقراطيين والجمهوريين لكسب "المنافسة" مع بكين، مؤكداً أنه مصمم "على العمل مع الصين حيث يمكن أن يخدم ذلك المصالح الأميركية ويفيد العالم بأسره".

وردت الخارجية الصينية، الأربعاء، على مواقف بايدن بحزم وانفتاح على الحوار.

سندافع بحزم عن سيادة الصين وأمنها 

 

txt

الصين تؤكد أنها ستدافع بحزم عن مصالحها بعد خطاب بايدن عن حال الاتحاد

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي "سندافع بحزم عن سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية".

وأضافت "يتعين على الولايات المتحدة أن تنظر إلى الصين بموضوعية وعقلانية، وأن تنتهج سياسة إيجابية وعملية تجاهها"، داعية واشنطن إلى "العمل مع بكين لدفع العلاقات الصينية الأمريكية إلى مسار التنمية الصحية والمستقرة".

تايوان وأسباب التصعيد 

 

txt

الرئيس التشيكي المنتخب بيتر بافيل يتعهّد تعزيز العلاقات مع تايوان

وتصاعدت حدة التوتر بين الصين والولايات المتحدة العام الماضي على خلفية تايوان، وحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ في شمال غربي الصين، والقيود الأمريكية المفروضة على صادرات شبه الموصلات الصينية الهادفة إلى كبح تطور الصين في هذا المجال.

وقالت ماو نينغ إن "الصين لا تسعى إلى تجنب المنافسة مع الولايات المتحدة ولا تخشاها، لكننا نعارض النظر إلى علاقة البلدين بأكملها من خلال هذا المفهوم الوحيد للمنافسة".

وأضافت "الافتراء على بلد باسم المنافسة، وتقييد حقوق التنمية المشروعة للبلدان الأخرى، أو الإضرار بالسلاسل الصناعية وسلاسل التوريد العالمية، كل هذه سلوكيات لا تليق بدولة كبرى مسؤولة".

وكان الجيش الأمريكي أسقط، السبت، قبالة سواحل كارولاينا الجنوبية منطاداً صينياً اعتبرته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تجسسياً ويهدف إلى جمع معلومات حساسة.

لكن بكين أكدت أنه منطاد مدني يهدف بشكل أساسي إلى جمع بيانات الأرصاد الجوية.

الصين أمريكا تايوان العلاقات سنرد بالقوة ترميم

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

فيفا يحكم لصالح الزمالك ويلزم «كهربا» بدفع الغرامة وتهديده بالإيقاف

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين