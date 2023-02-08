بالرابط.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023

يتصدر البحث عن كارت الخدمات المتكاملة 2023 الكثير من الخدمات لذوي الإعاقة، من قبل الآلاف من ذي الاعاقات الذي قدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن أعداد ذوي الهمم في نهاية 2022 مقدر بنحو 10.8 مليون مصري وأتاحت لهم الدولة المصرية كارت الخدمات المتكاملة 2022، كونها توفر لهم العديد من الخدمات لهم.

في الشهور الأخيرة، أصبحت بطاقة الخدمات المتكاملة من أولويات هذا الاهتمام لأنها تهم شريحة من المواطنين بعدما أظهرت الحكومة المصرية منظومة وقيادة اهتماما بذوي الهمم.

بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

وفي إطار الخدمات اليومية التي يقدمها " الدستور” يستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023، والخطوات التي أعلنت عنها وزارة التضامن للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023

يهم رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2022 شريحة من المواطنين بعدما أظهرت الحكومة المصرية منظومة وقيادة اهتماما بذوي الهمم، وظهر ذلك في توفير العديد من الخدمات وكانت بطاقة الخدمات المتكاملة من أولويات هذا الاهتمام، لأن تلك البطاقة تقدم الكثير من الخدمات لذوي الإعاقة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023 خلال السطور التالية، للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي كالتالي:

الدخول على الرابط الخاص بموقع وزارة التضامن بالضغط على هذا الرابط للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2022.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

ظهرت مؤخرا عمليات بحث مُكثفة من قبل ذوي الهمم عن كارت الخدمات المتكاملة عبر محركات البحث وخاصة محرك جوجل، للاستفادة القصوى من مميزات البطاقة، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة:

كتابة رقمك القومي بطريقة صحيحة مكون من 14 رقم في الخانة المطلوبة، ثم الضغط على أيقونة استعلام.

في النهاية تظهر لك نتيجة بحثك عن بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث توضح لك حالة الطلب هل هو قيد البحث، أم تم قبول طلب إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 لذوي الاحتياجات الخاصة

الضغط على لينك موقع وزارة الصحة من هنـا ، للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2022 باتباع خطوات الاستخراج.

الضغط على زر البطاقة الخدمية للمعاقين.

كتابة جميع البيانات الخاصة بالشخص ذوي الإعاقة.

اختر مكتب الشئون الاجتماعية الذي يتبع له صاحب الإعاقة.

حدد طريقة الاستلام.

نزل كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

في النهاية اضغط على خانة احفظ.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023