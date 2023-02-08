فيفا يحكم لصالح الزمالك ويلزم «كهربا» بدفع الغرامة وتهديده بالإيقاف

كشفت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، “فيفا”، عن قرارها فيما يخص قضية نادي الزمالك ضد محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي.

وانتهت عقوبة إيقاف محمود “كهربا” المُوقعة عليه بمنعه من مزاولة النشاط الكروي لمدة 6 أشهر، في يناير الماضي، ليُشارك مع الأهلي بصفة طبيعية في بطولة كأس العالم للأندية.

وقررت لجنة الانضباط، ثبوت تخلف كهربا عن الامتثال للحكم الصادر عن محكمة التحكيم الرياضية، مع أمره بدفع مبلغ 2 مليون دولار لنادي الزمالك، كتعويض عن الإخلال عن العقد بدون سبب + 5% فائدة سنويًا على المبلغ المذكور اعتبارًا من 20 يونيو 2019 حتى تاريخ الدفع.

ومنحت لجنة الانضباط محمود كهربا مهلة نهائية لمدة 60 يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار الحالي لتسوية المبلغ المذكور.

وأشارت لجنة الانضباط أنه عند انتهاء الموعد النهائي المذكور أعلاه، وفي حالة استمرار التقصير أو عدم الامتثال الكامل للقرار خلال فترة المنصوص عليها، بناء على طلب نادي الزمالك، سيتم إعادة تقديمه إلى لجنة الانضباط التابعة لـ فيفا لفرض منع إيقافه من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم، لمدة 6 أشهر.

كما أمر فيفا محمود كهربا، بدفع غرامة مالية قدرها 30 ألف فرانك سويسري، على أن يتم دفع الغرامة خلال 30 يومًا من تاريخ الإطار بالقرار الحالي.

يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مع ريال مدريد في التاسعة مساء اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية على ملعب مولاي الأمير عبدالله بالمغرب، ويدير اللقاء طاقم تحكيم أوروجوياني بقيادة أندريس ماتونتي ويعاونه مواطنه نيكولاس تاران مساعد أول ومارتن سوبي مساعد ثان، والهندوراسي إيفان بارتون حكم رابع.

وتعد المواجهة هي الأولى بشكل رسمي بين المارد الأحمر والفريق الملكي بعد مواجهة أولى ودية في 2001، وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون مقابل، ويلعب الفريق الأحمر في مونديال الأندية للمرة الثامنة في تاريخه، والثالثة على التوالي شارك في آخر نسختين من البطولة، وحقق الميدالية البرونزية مرتين على التوالي آخرها العام الماضي، بالفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة.

وبدأ الأهلي رحلته مع بطولة كأس العالم للأندية بتحقيق انتصار كبير على أوكلاند سيتي في المواجهة الافتتاحية بثلاثية نظيفة، ثم خطف الفوز القاتل على سياتل في الدقائق الأخيرة بهدف أفشة، ورغم صعوبة الفوارق الفنية والإمكانات بين الأهلي وريال مدريد، إلا أن الجماهير تتمسك بأمل الصعود للمباراة النهائية لمواجهة الهلال السعودي، الذى حقق فوزًا مستحقًا على فلامنجو البرازيلى، وصعد لأول مرة للمباراة النهائية.

وتأمل جماهير الأهلي في تحقيق الفوز أمام ريال مدريد بطل أوروبا من أجل حسم التأهل إلى نهائي البطولة القارية لأول مرة في تاريخه، وتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق في الكرة المصرية وتكرار إنجاز مازيمبي الكونغولي.