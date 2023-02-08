الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«يا وجع القلب».. مشهد مؤلم لأب يبكي طفليه المنكوبين تحت أنقاض الزلزال (فيديو)

أنقاض الزلزال
أنقاض الزلزال

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة مذهلة لأب يحمل طفليه بين ذراعيه بعد أن لفظا أنفاسهما الأخيرة تحت أنقاض الزلزال، ويرثيهم أمام الكاميرات وسط دموع وخيبة وحزن على وجه الذي اعتراه الغبار أثناء البحث عن أولاده

ووثَّق الفيديو الذي نشره أحد النشطاء عبر «تويتر»، لحظات حزن ووجع الأب على فراق أولاده، مُعبرًا عن مشاعر الحزن التي أصابته والألم الذي اعتصر قلبه بعد موت طفليه تحت حطام الزلزال المروّع.

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

ووصل عدد ضحايا زلزال تركيا إلى وفق آخر إحصائية رسمية صادرة عن السلطات عن مقتل 7108 أشخاص، فضلا عن إصابة 40 ألفا و910 أشخاص.

بينما تشير أحدث الإحصائيات عن زلزال سوريا، إلى أكثر من 2000 قتيل حتى الآن، علما بأن كل هذه الأرقام سواء المتعلقة بسوريا أو تركيا غير نهائية.

وتواصل فرق الإنقاذ في كل من تركيا وسوريا عمليات إنقاذ المصابين واستخراج الجُثث الموجودة تحت ركام المباني، بعد نكبة الزلزال الذي دمَّر مئات البيوت وحصد آلاف الأرواح، من بينها أطفال ورُضّع.

وتُثير أرقام الخسائر المتزايدة لزلزال تركيا وسوريا، مخاوف العديد بعدما تسبب في وفاة أكثر من 9 آلاف في سوريا وتركيا حتى الآن، وعشرات آلاف الجرحى، في حادث مؤلم انتاب الجميع ونال دعم وتعاطف الدول العربية والدولية.

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