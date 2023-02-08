زلزال سوريا وتركيا.. فريق الإنقاذ والأهالي يحتفلون بخروج الأطفال من تحت الركام (فيديو)

تتوالى مشاهد المأساة من تركيا وسوريا، لهول ما حل بالبلدين جراء الزلزال المدّمر، الذي وقع فجر الاثنين الماضي، أودى بحياة ما يزيد عن 9 آلاف في سوريا وتركيا حتى الآن، وعشرات آلاف الجرحى بعد الانهيار العديد الذي لحق بالمباني إثر قوة الزلزال الذي بلغ قوته 7.8 على مقياس ريختر.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة احتفال رجال الإنقاذ والأهالي بخروج عدد من الأطفال من تحت ركام المباني، وهم يرقصون وسط فرحة مُبهجة.

ووثَّق الفيديو الذي نشره أحد النشطاء عبر «تويتر»، احتفال عدد كبير من فريق الإنقاذ وأُسر الضحايا والمصابين بنجاة الأطفال وخروجهما من تحت أنقاض الزلزال.

وعلق ناشر الفيديو قائلاً: «سلام لهؤلاء الناس الذين يعملون يواصلون إنقاذ الناس تحت الأنقاض.. العالم كله يصلي من اجلكم الله يوفقكم كل الشعب التركي والسوري».

🫶Salam to these people who are working continues to rescue people under rubble. Whole world is praying for you 🙏 May Allah S.W.A help you all Turkish and Syrian people..#PakistanStandsWithTurkey #TurkeyEarthquake #زلزال #زلزال_سوريا_تركيا #TurkeySyriaEarthquake #TurkeyQuake pic.twitter.com/VFNjoh9MYX — Noor احمد💫 (@MeNoorAhmed) February 8, 2023

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

ووصل عدد ضحايا زلزال تركيا إلى وفق آخر إحصائية رسمية صادرة عن السلطات عن مقتل 7108 أشخاص، فضلا عن إصابة 40 ألفا و910 أشخاص.

بينما تشير أحدث الإحصائيات عن زلزال سوريا، إلى أكثر من 2000 قتيل حتى الآن، علما بأن كل هذه الأرقام سواء المتعلقة بسوريا أو تركيا غير نهائية.

وتواصل فرق الإنقاذ في كل من تركيا وسوريا عمليات إنقاذ المصابين واستخراج الجُثث الموجودة تحت ركام المباني، بعد نكبة الزلزال الذي دمَّر مئات البيوت وحصد آلاف الأرواح، من بينها أطفال ورُضّع.

وتُثير أرقام الخسائر المتزايدة لزلزال تركيا وسوريا، مخاوف العديد بعدما تسبب في وفاة أكثر من 9 آلاف في سوريا وتركيا حتى الآن، وعشرات آلاف الجرحى، في حادث مؤلم انتاب الجميع ونال دعم وتعاطف الدول العربية والدولية.