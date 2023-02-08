الأربعاء 08 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 272 مخالفة ومواد غذائية منتهية الصلاحية بأسوان

الحملات
الحملات

كشف المهندس خالد أبو القاسم، مدير عام التموين بأسوان، أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان، بتشكيل لجنة للمرور على الأسواق برئاسة مديرية التموين، وعضويه جهاز حماية المستهلك، ومديريات الزراعة والطب البيطرى والصحة والهيئة القومية لسلامه الغذاء للمرور على مخازن ومحال المواد الغذائية ورصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. 

جاء ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية والحكومة لمجابهة الاحتكار وزيادة الأسعار، والتأكد من توافر السلع الغذائية والأساسية بالكميات والجودة اللازمة، وبناءً على تكليفات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لحركة البيع والشراء، وتحقيق السيطرة الكاملة على الأسواق أولًا بأول. 

وأشار إلى أن حملات اللجنة المشتركة، أسفرت خلال الفترة 5 إلى 7 فبراير الجاري عن تحرير 272 مخالفة منها ٩٨ مخالفة تموينية، و١٥٩ مخالفة إشتراطات صحية، بجانب ١٥ مخالفة فى مجال حماية المستهلك، فيما تم ضبط ٦٩٠ كيلو مواد غذائية منتهيه الصلاحية، و 2.5 طن سكر تموينى، وطن و ٨٠٠ كيلو دقيق تموينى، علاوة على طن و ٩٥٠ كيلو زيت طعام مجهول المصدر. 

وفي نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالمرور على المجمعات الإستهلاكية حيث تم متابعة آلية توزيع 2 طن من السكر بسعر  15 جنيه للكيلو، و 2 طن من الأرز بسعر 14 جنيه للكيلو، كما تم افتتاح منفذ التعليم الفنى التابع لإدارة إدفو التعليمية والذى يضم منتجات مدرسة إدفو الثانوية الزراعية من اللحوم البيضاء والألبان والجبن والعسل وغيرها من المنتجات الأخرى. 

وتوازي مع ذلك قيام مسئولى الوحدة المحلية بمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بالمرور على منافذ جمعيتى ومحلات الجملة والتجزئة بمدينة السباعية للتأكد من توافر  السلع الأساسية للمواطنين، وصرف المقررات التموينية عن شهر فبراير الجارى، بجانب المرور أيضًا على عدد من المخابز ومحلات الحلويات بالمدينة ، للتأكد من سلامة المخبوزات. 

IMG-20230208-WA0039
IMG-20230208-WA0039
IMG-20230208-WA0036
IMG-20230208-WA0036
أسواق أسعار الهيئة القومية لسلامة الغذاء السلع الغذائية السيطرة الكاملة المتابعة الميدانية المخالفات المواد الغذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع النشر فى قصور الثقافة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

فيفا يحكم لصالح الزمالك ويلزم «كهربا» بدفع الغرامة وتهديده بالإيقاف

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

محافظ بورسعيد: 20 ألف كرتونة سلع غذائية لمحدودي الدخل استعدادًا لشهر رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين