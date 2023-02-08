ضبط 272 مخالفة ومواد غذائية منتهية الصلاحية بأسوان

كشف المهندس خالد أبو القاسم، مدير عام التموين بأسوان، أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان، بتشكيل لجنة للمرور على الأسواق برئاسة مديرية التموين، وعضويه جهاز حماية المستهلك، ومديريات الزراعة والطب البيطرى والصحة والهيئة القومية لسلامه الغذاء للمرور على مخازن ومحال المواد الغذائية ورصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

جاء ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية والحكومة لمجابهة الاحتكار وزيادة الأسعار، والتأكد من توافر السلع الغذائية والأساسية بالكميات والجودة اللازمة، وبناءً على تكليفات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لحركة البيع والشراء، وتحقيق السيطرة الكاملة على الأسواق أولًا بأول.

وأشار إلى أن حملات اللجنة المشتركة، أسفرت خلال الفترة 5 إلى 7 فبراير الجاري عن تحرير 272 مخالفة منها ٩٨ مخالفة تموينية، و١٥٩ مخالفة إشتراطات صحية، بجانب ١٥ مخالفة فى مجال حماية المستهلك، فيما تم ضبط ٦٩٠ كيلو مواد غذائية منتهيه الصلاحية، و 2.5 طن سكر تموينى، وطن و ٨٠٠ كيلو دقيق تموينى، علاوة على طن و ٩٥٠ كيلو زيت طعام مجهول المصدر.

وفي نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالمرور على المجمعات الإستهلاكية حيث تم متابعة آلية توزيع 2 طن من السكر بسعر 15 جنيه للكيلو، و 2 طن من الأرز بسعر 14 جنيه للكيلو، كما تم افتتاح منفذ التعليم الفنى التابع لإدارة إدفو التعليمية والذى يضم منتجات مدرسة إدفو الثانوية الزراعية من اللحوم البيضاء والألبان والجبن والعسل وغيرها من المنتجات الأخرى.

وتوازي مع ذلك قيام مسئولى الوحدة المحلية بمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بالمرور على منافذ جمعيتى ومحلات الجملة والتجزئة بمدينة السباعية للتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين، وصرف المقررات التموينية عن شهر فبراير الجارى، بجانب المرور أيضًا على عدد من المخابز ومحلات الحلويات بالمدينة ، للتأكد من سلامة المخبوزات.

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