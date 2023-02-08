رجال الأعمال المصريين: حجم العمل بالعاصمة الإدارية يعادل إنجاز 25 عامًا

عقدت لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الأربعاء، لقاءً موسعًا مع المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة ومناقشة تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية.

ترأس اللقاء المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية ، بحضور المهندس علاء فكري والمهندس محمد عجلان نائبي رئيس اللجنة وعدداً من المطورين العقاريين وشركات المقاولات المصرية.

فتح الله فوزي: حجم العمل بالعاصمة الإدارية يعادل إنجاز 25 عامًا من التنمية العمرانية





وقال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس اللجنة، إن ما حققته شركة العاصمة الإدارية في تطوير مشروع العاصمة والعلمين الجديدة خلال 8 سنوات الماضية يعادل إنجاز خلال 25 عامًا، ويدل على أن الدولة تشجع الاستثمار واتاحة الأراضي ما يشير إلى رغبة حقيقية من الدولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار من خلال طرح فرص استثمارية متنوعة أمامه.

وأضاف المهندس علاء فكري، النائب الأول لرئيس اللجنة، أن المطورين واثقون في الإدارة الجديدة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أهمية وجود إدارة لعلاقات المستثمرين تليق بحجم “الجمهورية الجديدة” من حيث الكفاءة وسرعة الانجاز.

وطالب “فكري” بتوفير دليل للإجراءات المحددة للمستثمرين يتضمن الإجراءات الوارد اتباعها للحصول على الأراضي بالعاصمة الإدارية الجديدة وآليات التعاقد، بحيث يتم الرجوع إليه في حالة رغبة المستثمر في الحصول على مشروع جديد مما سيعطي ثقة وسرعة تفاعل مع المستثمرين.

من جانبه، أشار المهندس محمد عجلان، نائب ثان رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية، إلي أهمية اعتماد مكاتب استشارية أخرى تساعد في عملية إصدار الرخصة.

وأكد الأعضاء على أهمية وجود رؤية مستقبلية لإضافة عناصر جذب للشركات وسرعة في الإجراءات وعدم وجود البيروقراطية لإعطاء ميزة تنافسية للشركات المصرية باعتبارها الاكثر تحيزاً للإستثمار المحلي والوطني.

وفي كلمته، قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن العاصمة الجديدة صممت لتكون مدينة عالمية ذكية ومستدامة وصديقة للبيئة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ بداية المشروع بهدف الوصول لأعلى المعدلات العالمية للمدن المستدامة وتقديم رفاهية وجودة الحياة للمواطنين.

وأضاف “عباس” أن مشروعات البنية التحتية تديرها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المرافق بجانب شبكة الطرق والمواصلات واللوجستيات العالمية وكذلك خدمات متنوعة، مثل شركات النقل الجماعي وشركة إدارة مرافق المياه والشرب وشركة للكهرباء وغيرها.

وكشف "عباس"، الانتهاء من مشروعات المرافق للمرحلة الأولي بالكامل وطرح المرحلتين الثانية والثالثة للتخطيط، بعد التعاقد مع 4 مكاتب استشارية عالمية، لوضع تصميم مرافق المرحلتين الجديدتين.

وقال “عباس” إن خدمات البنية التحتية المنفذة بالحي الحكومي جاهزة لاستقبال العاملين بالوزارات والمقدر عددهم نحو 40 إلي 50 ألف موظف، موضحاً أن البنية التحتية ذكية ويتم إدارتها بالكامل من خلال مركز تحكم، كما أن المدينة مراقبة بالكاميرات بداية من بوابات الدخول.

وأوضح أنه في الوقت الحالي يوجد 6 جامعات تضم 12 ألف طالب، وجامعات أخرى مخطط تنفيذها، مشيراً إلي أنه تم تخريج أول دفعة من أحدى الجامعات بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث بدأت الدراسة بها في 2018.

ولفت إلى أن العاصمة الجديدة تضم أكبر حديقتين على مساحات 1000 فدان سيتم تجهيزهما للجمهور بجانب أول طريق عالمي عرضه 125 متر به كل الخدمات، بالإضافة إلى أول مبني زيرو كاربون وقرية أولمبية والمدينة الرياضية.

وأكد عباس، ان الحكومة ستنتقل بالكامل للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية شهر مارس المقبل بالاتفاق مع مجلس الوزراء، مشيراً أن 9 وزارات انتقلت بالفعل للحي الحكومي حيث بدأ الانتقال التدريجي منذ يناير بالاتفاق مع مجلس الوزراء.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من معظم الأعمال الإنشائية للمدينة الرياضية بالعاصمة على أن يتم تسليمها لوزارة الشباب والرياضة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأضاف أنه جار أيضاً العمل علي إنشاء منطقة صناعية جنوب طريق العين السخنة وهي للصناعات الخضراء والصديقة للبيئة وسيكون عليها طلب كبير من المستثمرين خاصة وأن البنية التحتية وشبكة الطرق الحالية علي أعلي مستوى.

وأعلن عن طرح بعض المباني والمراكز التجارية علي شركات للإدارة، إضافًة إلى بعض المناطق المتاحة للتأجير، مشيراً إلى أن شركة العاصمة ستطلق قريبًا تطبيق ابلكيشن متخصص لإدارة مرافق العاصمة الإدارية كما سيتم تقديم الطلبات للمستثمرين والرد عليها أون لاين.

ولفت إلى أن خدمات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ستكون لامركزية حيث أن المباني الحكومية مبنية علي أعلي مستوي من التكنولوجيا لتوجيه الخدمات لمستحقيها إلكترونياً، كما وفرت الحكومة البرامج التشاركية بين الوزارات، وقام جهاز التنظيم والإدارة بتدريب الموظفين علي هذه البرامج.

وقال: اعتقد أن التيسيرات المالية عامل مساعد للمطورين والمستثمرين ولكن التنفيذ حمل أكثر علي المطور كما أن المستثمر يبحث في المقام الأول، عن اشتراطات وإجراءات واضحة لإقامة استثماره في أقرب وقت ، لافتاً في الوقت نفسه قرار مجلس الوزراء منح مدد تنفيذية 6 شهور فضلاً عن اتخاذ العديد من التيسير في الغرامات والتسويات.

وتابع: “سيتم تخصيص دور بالكامل بمقر شركة العاصمة الإدارية لرخص المطورين يضم جميع خدمات الشباك الواحد والجهاز القومي للبحوث وفرع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث من المستهدف تقديم جميع طلبات المطورين واصدار الرخص أون لاين، مضيفاً:”لدينا البنية المعلوماتية والتكنولوجية ونسعي لاستغلالها" .

وأوضح إن خطة الشركة للاستثمار وتعظيم العوائد تعتمد في الوقت الحالي على تأسيس نوعين من الشركات، الأولي شركات لإدارة المرافق وتتم مع شركات عالمية متخصصة في مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وغيرها بجانب تأسيس شركات للإستثمار.

وعن تسويق العاصمة، كشف أن الشركة بصدد طرح خطة تسويقية للعاصمة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مبدئيًا على اختيار بعض البرامج الأكثر مشاهدة لشراء جزء او فقرة حصرية منها تنقسم إلى تصوير المدينة وما يحدث فيها والثاني للمطورين العقاريين المتعاقدين مع الشركة للترويح لمشروعاتهم حصرياً حيث لن يسمح بالإعلان أو الدعاية للشركات العاملة في العاصمة خارج إطار شركة العاصمة وذلك بغرض إستهداف الوقوف بجانب الشركات الجادة وتشجيع المستثمرين.