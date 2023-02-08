الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تقرير: هوجو لوريس يغيب عن توتنهام لمدة شهرين للإصابة

هوجو لوريس
هوجو لوريس

تلقى نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، صدمة قوية بشأن حارسه الفرنسي هوجو لوريس عن صفوف الفريق، خلال الفترة المقبلة؛ الذي يعاني من الإصابة.

وكان هوجو لوريس قد تعرّض للإصابة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، التي أقيمت يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي انتهت بفوز توتنهام بهدف نظيف.

هوجو لوريس يغيب عن توتنهام لمدة شهرين

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «تيليجراف» البريطانية، فإن هوجو لوريس يعاني من إصابة قوية في الركبة، وسيغيب على إثرها لفترة طويلة عن الملاعب.

وأفادت الصحيفة البريطانية في تقريرها، أن هوجو لوريس قد يغيب لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع؛ نظرًا لمعاناته من أضرار في أربطة الركبة، وسيحتاج إلى فترة طويلة من أجل التعافي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولي توتنهام يأملون في أن يتمكن لوريس من التعافي دون الحاجة إلى عملية جراحية، على أن يواصل الطاقم الطبي في فحصه بشكل دوري.

وأشارت التوقعات الأولية إلى أن لوريس قد يغيب عن بقية الموسم، لكن توتنهام يأمل أن يتمكن الفرنسي من العودة في غضون شهرين على الأكثر.

وبناءً عليه، سيتم تصعيد كلًا من براندون أوستن وألفي وايتمان، ثنائي الأكاديمية في توتنهام، ليتواجدا بجانب فريزر فورستر في مركز حراسة مرمى الفريق خلال المباريات المقبلة.

وفي حال غياب لوريس طوال هذه الفترة، فإنه سيغيب عن مباراة توتنهام أمام ميلان الإيطالي، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

وشارك الحارس الفرنسي، صاحب الـ36 عامًا، في 21 مباراة مع توتنهام هذا الموسم من أصل 22 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة توتنهام المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق توتنهام هوتسبير لمواجهة نظيره ليستر سيتي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ثم سيخوض توتنهام مواجهة أخرى أمام ميلان، يوم الثلاثاء، الموافق 14 فبراير، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد فريق توتنهام هوتسبير حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة.

هوجو لوريس لوريس توتنهام الدورى الانجليزى توتنهام هوتسبير

رئيس التحرير

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